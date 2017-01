A Fiscalía reforzará o control nos casos de internamento non voluntario de persoas maiores

A Fiscalía galega reforzará o control nos casos de internamento non voluntario de persoas maiores en centros da terceira idade, segundo informa. Así se acordou na reunión da xunta de fiscais especialistas en civil e minusvalidez.

Ao encontro, presidido polo fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, asistiron o fiscal delegado autonómico da especialidade e tamén da provincia de Pontevedra, Santiago Miguel Cruces, e os fiscais delegados da provincia da Coruña, María Consolación Painceira; Lugo, Lucía Gil, e Ourense, Elena Oviedo. Tamén asistiu o fiscal especialista de consumo de Pontevedra Alejandro Truero.

Entre as cuestións tratadas, figura o ditame da Fiscalía Xeral do Estado relativo á legalización do internamento en centros de terceira idade de persoas que carecen de capacidade de decisión "e o modo de proceder nestes casos co obxectivo de garantir a tutela xudicial efectiva", sinala o Ministerio Público.

O ditame recorda que o internamento non voluntario por razón de trastorno psíquico ou demencia en centros para persoas dependentes implica en todos os casos a intervención e o control xudicial.

COORDINACIÓN

Neste sentido, a Fiscalía considera "imprescindible" reforzar a colaboración e coordinación de todas as instancias implicadas, particularmente a Xunta de Galicia, os órganos xudiciais e o Ministerio Público "co obxectivo de garantir que ningunha persoa que careza de conciencia e vontade ingrese nun centro residencial sen a correspondente autorización xudicial".

Por outra banda, a xunta de fiscais especialistas acordou reestruturar as seccións civís das fiscalías territoriais de Galicia nos seus diferentes ámbitos como familia, minusvalidez, concursal e consumo.

En concreto, asegura que o obxectivo é "crear unha rede de fiscais especializados para cada unha desas áreas coa finalidade de potenciar as mesmas, con obxectivos específicos e reunións periódicas", engade.