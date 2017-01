O Programa Termalismo do Imserso contará este ano con 208.500 prazas en 105 balnearios

O Programa de Termalismo do Imserso para a tempada 2017 contará con 208.500 prazas este ano, repartidas nos 105 balnearios participantes, co obxectivo de que os maiores poidan gozar dunhas vacacións de saúde e relaxación e contribuír tamén á desestacionalización do sector.

As quendas do programa, que este ano cumpre 28 anos, terán unha duración de 12 ou 10 días (once ou nove pernoctacións) en réxime de pensión completa. Os primeiros arrancarán en febreiro e os últimos finalizarán en decembro de 2017, segundo recolle o calendario establecido.

O Imserso contribuirá ao financiamento do custo das prazas cunha achega económica media por praza de 170,63 euros, oscilando o importe entre 128,70 euros e 214,50 euros, en función do tipo correspondente e o mes do seu desenvolvemento. Unha achega que se fará efectiva polo organismo dependente de Sanidade ao establecemento termal.

Poden optar a unha praza pensionistas por xubilación ou incapacidade; pensionistas por viuvez a maiores de 55 anos; aqueles maiores de 60 anos que sexan perceptores de empréstitos por desemprego e todos aqueles maiores de 65 anos que non estean xubilados. Tamén as persoas de nacionalidade española que residan no estranxeiro, sempre e cando perciban unha pensión da Seguridade Social.

Para as quendas de febreiro ata agosto (ambos os dous inclusive) a resolución de convocatoria contempla, tras a finalización o pasado 13 de xaneiro do prazo de presentación das solicitudes, a posibilidade ata o 12 de maio de inclusión na orde que corresponda na lista de espera.

Para as quendas dos meses de setembro a decembro (ambos os dous inclusive) os prazos son: ata o 12 de maio con prioridade de adxudicación e ata o 31 de outubro para a súa inclusión na lista de espera para cobertura de prazas que vaian quedando vacantes. Nestas quendas, a resolución notificarase na segunda semana do mes de xullo.

105 BALNEARIOS

Os balnearios que participan no programa repártense en trece das 17 CC.AA. e en 105 establecementos termais dos 117 balnearios abertos ao público en España, o que supón a participación en case o 90,5% dos declarados de utilidade pública.

Os 105 balnearios participantes repártense concretamente entre Galicia (20), Cataluña (14), Extremadura (11), Andalucía (11), Castilla e León (6), Castilla-La Mancha (9), Aragón (9), Comunidade Valenciana (7), Cantabria (6), País Vasco (3), La Rioja (3), Navarra (3) e Murcia (3).

As solicitudes de prazas poden presentarse persoalmente ou por correo postal nos Centros de Maiores, nas Direccións Territoriais do Imserso e nos centros que designen os órganos das Comunidades Autónomas ou a través da web www.termalismosocial.es.

VALORACIÓN DE REQUISITOS

A adxudicación de prazas eféctuase de acordo coa puntuación obtida polos expedientes, tendo en conta os balnearios e as quendas solicitadas.

A participación no programa require unha valoración previa das solicitudes e o grao de necesidade do tratamento termal. Tamén se valoran os ingresos mensuais do solicitante e, no seu caso, do seu cónxuxe, e a idade.

Ademais, para obter praza valórase solicitala ou non nos dous anos anteriores e non gozar do Programa no último ou penúltimo ano. Tamén se o solicitante é membro dunha familia numerosa e a súa categoría.

SERVIZOS INCLUÍDOS

Os servizos incluídos no Programa do Termalismo del Imserso, que naceu en 1989 co fin de mellorar a calidade de vida nosos maiores, son aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en cuartos dobres de uso compartido, así como unha póliza colectiva de seguro turístico.

Os tratamentos termais básicos comprenderán o recoñecemento médico ao ingresar no balneario para prescribir o tratamento axeitado a cada persoa; o tratamento termal básico e o seguimento médico do tratamento.