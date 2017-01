Educación destaca a contribución do programa 'A ida' á mellora da empleabilidad dos mozos

O director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, José Manuel Pinal, participou este mércores no acto de peche do programa 'A ida', unha iniciativa coordinada pola Fundación Paideia a través da que cinco estudantes galegos de FP puideron estudar un curso de alemán e realizar prácticas formativas en empresas da cidade de Cottbus (Alemaña).

O director xeral asegurou que a experiencia destes cinco alumnos do IES de Valga cambiará "a súa forma de ver a vida e de enfocar a súa formación", por o que reiterou a aposta da Xunta por actuacións e recursos para un ensino "de calidade" que mellore as "oportunidades formativas e laborais" do alumnado ao tempo que axuda a combater "o fracaso escolar".

O obxectivo principal de 'A ida' é proporcionar a mozos galegos en distintas situacións de desvantaxe -risco de saída do sistema educativo, formativo ou en desemprego- unha experiencia trasnacional, a xeito de cualificación complementaria, en aras de mellorar a súa motivación tanto no ámbito formativo como de cara ao mundo laboral.

Ademais da mellora das competencias e da orientación profesional, este tipo de experiencias supoñen para os estudantes unha "grande oportunidade para coñecer e contactar con outras culturas, así como para aprender outras linguas", destacan dende a Xunta.