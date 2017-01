A Audiencia de Ourense absolve a unha parella acusada de quedar co subsidio dun traballador

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense absolveu unha parella acusada de estafa e apropiación indebida por quedar supostamente co subsidio de desemprego dun traballador.

No seu fallo, recollido por Europa Press, a Audiencia de Ourense argumenta que "outorgando verosimilitude á versión ofrecida polos acusados e descartada a ofrecida polo denunciante, os feitos probados non resultan incardinables nin nun delito de estafa nin nun delito de apropiación indebida" e "haberá de concluirse nun pronunciamento absolutorio", segundo abunda.

Neste sentido, a sentenza emitida este mércores xustifica que non son autores dun delito de estafa porque "a proba puxo de manifesto que non mediou engano ningún, nin manobra fraudulenta despregada polos acusados" para facerse co diñeiro do denunciante.

Así, alega que o denunciante "estaba ao corrente da cesión de negocio que se estaba a realizar e era consciente e coñecedor das súas consecuencias, a tomar parte activa nas negociacións desenvolvidas e planificación levada a cabo".

Ademais, o tribunal explica que tampouco son autores dun delito de apropiación indebida "porque non existe razón ningunha para non dar credibilidade á versión dos acusados solo" no tocante ao aspecto económico.

EMPRÉSTITO

"Estes afirman que o diñeiro recibido o era a título de empréstito", segundo recolle o fallo, que precisa que o contrato de empréstito "por definición non pode xerar o delito de apropiación indebida, na medida en que, tratándose de diñeiro ou outra cousa funxible, o prestamista transmite a propiedade do prestado, quedando obrigado o prestamista á devolución de outro tanto da mesma especie e calidade".

Deste modo, a Audiencia considera que "non existe dato ningún que permita apoiar a tese da acusación que o metálico que representaba o subsidio o recibiron os acusados por título que producise obriga de devolvelo".

"En definitiva, pois considerando que a proba practicada non puido acreditar que os acusados sen consentimento do denunciante se apoderasen do diñeiro correspondente a este como subsidio de desemprego, imponse concluír nun pronunciamento absolutorio", conclúa.

A resolución xudicial non é firme e contra esta cabe interpoñer recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo, que ha de presentarse dentro dos cinco días seguintes á súa notificación.