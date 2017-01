A xuíza que investiga o enchufe da cuñada de Silva sobresé a causa con respecto ao edil Santos Héctor

A xuíza de instrución número 7 de Vigo acordou o sobresemento provisional da causa na que se investiga o suposto 'enchufe' da cuñada de Carmela Silva con respecto ao concelleiro de Emprego e Participación Cidadá, o socialista Santos Héctor Rodríguez.

Así sinálao a maxistrada nun auto, ao que tivo acceso Europa Press, no que se sinala que "non resulta suficientemente acreditado o coñecemento efectivo" por parte do concelleiro de que se estaban a pagar facturas á concesionaria Imesapi (con contratos menores) para que a empresa pagase a nómina á familiar do tenente de alcalde.

Santos Héctor Rodríguez a suma así a outros catro investigados nesta causa para os cales se acordou o sobresemento. Así, os primeiros en quedar 'fóra' do procedemento foron os interventores municipais (Luis García e Ramón Carnero); posteriormente, a xuíza ditou o sobresemento con respecto a un apoderado de Imesapi, José Antonio M.B., porque non tiña capacidade decisoria na contratación de persoal.

Tamén acordou, o pasado verán, o sobresemento con respecto a Vanesa F.B., cuñada de Carmela Silva, se é o caso, por prescrición do delito (tráfico de influencias), xa que pasaron máis de tres anos dende os feitos ata a presentación da denuncia.

SUPOSTO ENCHUFE

Non obstante, como xa no seu día apuntara, a xuíza agora ratifica que "resulta indiciariamente acreditado" que Vanesa pediu ao xefe de servizo de Participación Ciudadana, Francisco Javier G.O., un emprego "prevaléndose da súa relación de parentesco" con Carmela Silva.

Así mesmo, a maxistrada considera acreditado que este funcionario requiriu o administrador da concesionaria Imesapi, Ramón C.A., para que contratase á cuñada da concelleiro e, como a empresa non necesitaba máis persoal, articulouse unha fórmula alternativa para compensala polo gasto: tramitáronse nove contratos menores para a realización de enquisas, cun custo total de máis de 128.000 euros, e con ese diñeiro, Imesapi pagaba a nómina a Vanesa F.B.

Por outra banda, a xuíza sinala que esas enquisas constaron de dúas fases: a realización de chamadas e a análise de datos. Sobre a primeira parte, pon en dúbida que Vanesa F.B. puidese realizala soa; e sobre a análise, sinala que se descoñece a autoría pero que, en todo caso, todo apunta a que "Imesapi non fixo eses traballos".

Como consecuencia, o pagamento á empresa por uns traballos non realizados faríase mediante facturas mendaces ou falsas; así mesmo, sinala no auto, xerouse ás arcas municipais un gasto "simulando" o pagamento dun servizo público.

POSIBLES DELITOS

Así as cousas, a xuíza sostén que hai indicios de que Francisco Javier G.O. podería cometer os delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos e falsidade documental. Así mesmo, entende que Ramón C.A. puido ser cooperador necesario nos delitos de malversación e falsidade.

Por iso, acordou continuar a tramitación das dilixencias como un procedemento abreviado, contra o funcionario xefe de servizo de Participación Cidadá de Vigo e contra o administrador da empresa concesionaria Imesapi.

Con este paso, dáse por finalizada a instrución desta causa, á espera de que a Fiscalía e a acusación particular presenten os seus respectivos escritos de cualificación, e se dite, se procede, o auto de apertura de xuízo oral.