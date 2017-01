A conselleira do Mar, Rosa Quintana, asegurou que "quen impide a adxudicación directa" ao Concello da Coruña dos terreos de La Solana e do Hotel Finisterre "non é a Autoridade Portuaria, nin Puertos del Estado, nin a Xunta ou a Avogacía do Estado" senón "a falta dunha oferta en firme" por parte da Casa do concello.

A titular do Mar pronunciouse deste modo este mércores durante a súa intervención no pleno do Parlamento e en resposta ás preguntas formuladas ao respecto os grupos do PPdeG, En Marea e PSdeG.

Ao respecto, Rosa Quintana considerou que "ninguén pode chamar a enganos" neste asunto "falando de presas ou apuros" na venda xa que, segundo indicou, "houbo un máximo de oito anos e un mínimo de nove meses" para "dar pasos adiante" na posibilidade de que o Concello adquirise estes terreos.

"Este asunto non arranca en maio ou xuño de 2016", argumentou a conselleira, que recordou que "o asunto ten raíces en 2004 cando arranca a decisión de construír o porto de Punta Langosteira" e avanzou co "plan de empresa aprobado pola Autoridade Portuaria en 2009" que contemplaba o "ingreso de cinco millóns" pola venda destes terreos.

Neste sentido, rexeitou que este proceso estea "orquestrado" ou que a venda responda a unhas "contas lastradas pola mala xestión" xa que, como recordou, o porto da Coruña foi o "segundo que máis creceu" en 2015, só por detrás do de Almería.

"ACTUACIÓN NEFASTA"

Mentres que o parlamentario do PPdeG Martín Fernández Prado coincidiu coa conselleira ao criticar a falta dunha oferta por parte do Concello ao asegurar que o único que se fixo dende a administración autonómica foi "mandar unha carta sen ningún valor xurídico", o deputado de En Marea, Antón Sánchez asegurou que a venda é "un pretexto" para "facer un negocio especulativo".

Así mesmo, criticou que a titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, non acudise á Cámara a contestar as preguntas formuladas sobre esta cuestión feito que, segundo denunciou tamén o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, se debe a que está no Consello de Administración da Autoridade Portuaria.

Ademais, ambos os dous parlamentarios coincidiron tamén ao considerar "nefasta" a xestión do presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada.

VENDA DE BILLETES DE RENFE

Por outra parte, preguntada pola parlamentaria do PSdeG Noela Blanco sobre as xestións da Xunta ante o Goberno central para que Renfe manteña o servizo de venda en todas as estacións de Galicia, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, destacou que para o Executivo autonómico "a calidade dos servizos ferroviarios é unha prioridade".

Así, aínda que recordou que esta é unha competencia estatal, asegurou que a Xunta vai a pola calidade do servizo e o dereitos dos traballadores ante o proceso polo que Adif e Renfe están a "abordar o transvasamento ordenado do persoal de venda de billetes" ás estacións de maior traballo.

Con todo, a conselleira asegurou que espera que existan "alternativas" nas estacións nas que non se vendan billetes de forma presencial como a "venda directa a bordo do tren, por Internet ou a través do móbil".