Persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) volveuse mobilizar este mércores para protestar "pola falta de aparcamento" no Hospital Álvaro Cunqueiro, que, denunciou, "provoca un caos de tráfico" no exterior do centro, "especialmente durante as horas punta".

Co obxectivo de visibilizar as súas reclamacións, decenas de traballadores -segundo comunicou a CIG- concentráronse esta mañá ante o despacho da Xerencia da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, onde berraron consignas como 'Aparcamento solución, xerente represión'.

En resposta a estas acusacións, fontes do Servizo Galego de Saúde defenderon, en declaracións a Europa Press, que a aglomeración de vehículos no ámbito do hospital é "puntual" e non se produce nin todo o día nin todos os días.

"Sucede nos momentos de entrada e saída" do persoal, explicaron. En todo caso, estas fontes aseguraron que xa se puxeron en marcha medidas "que contribuíron a minimizar o problema", como reforzar o persoal na porta do aparcamento, reabrir a terceira planta do estacionamento e distribuír o tráfico; e ademais estúdanse máis medidas para seguir mellorando".

RAIOS X

Por outro lado, o sindicato CC.OO. adiantou que se a Xerencia "por fin decide dotar ao servizo de urxencias cun servizo de raios" -o luns o Sergas adiantou que realizará "unha pequena obra de reordenación espacial para achegar maior operatividad" ao servizo de urxencias, aínda que non concretou en que consistirá-, celebrarao aínda que chegue "con máis dun ano de atraso".

Tal e como remarcou, un estudio dos celadores sostén que dende a apertura do novo hospital, co servizo de raios X fóra de urxencias, os profesionais teñen que facer "o dobre de quilómetros" que antes nos hospitais Xeral e Meixoeiro, concretamente 132,95 quilómetros respecto a 68,2 quilómetros.

"Con máis dun ano de atraso, decátanse da realidade e farán obras, que suporán incomodidades e gastarán diñeiro," sinalou, engadindo que "ambas as dúas cousas se poderían evitar, como tantas outras, se contasen cos traballadores".

"CC.OO. congratúlase se ao final arranxan o problema, aínda que con sobrecostes innecesarios e evitables", selou.