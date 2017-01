O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, defendeu que a Xunta "sempre defenderá os dereitos de calquera traballador e máis cando hai unha denuncia de acoso laboral ou discriminación por xénero", polo que, a través de Inspección de Traballo, "seguirá" a situación de Nélida Pisco, a traballadora que denunciou por acoso laboral a Autobuses de Calo (Hedegasa).

En resposta á deputada do BNG Montse Prado, Conde recordou que en catro anos a Inspección de Traballo realizou case 1.100 actuacións en relación á dignidade e á non discriminación dos traballadores, e máis de 1.600 para velar "pola igualdade efectiva".

En relación ao caso de Nélida Pisco, rememorou que houbo intervencións da Inspección de Traballo e que unha delas finalizou cunha sanción á empresa "por infracción grave", no ano 2012. Dende entón, subliñou que Inspección "non actuou porque non recibiu unha denuncia", aínda que si tivo constancia recente, este mes, dunha petición de acto de conciliación, que terá lugar en febreiro.

Dito isto, advertiu que o Parlamento non é lugar "para prexulgar ningún tipo de actuación". "O que imos facer é seguir o caso a través de Inspección de Traballo, pero non establecer xuízos paralelos sobre un caso que se está a resolver polas canles correspondentes".

Pola súa banda, Prado reivindicou a loita da traballadora e insistiu en que a Xunta debe "tomar medidas" cunha empresa que "vulnera sistematicamente a lexislación laboral" e á que se lle "renova a concesión". "A Xunta ten instrumentos para actuar e, se non o fai, non ten vergoña", aseverou a parlamentaria nacionalista.

APOSTAR POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Por outra banda, en resposta ao deputado de En Marea Manuel Lago, quen afeou o paro e a "precariedade laboral" na Xunta, Conde pediu "precisión" nos conceptos e esgrimiu que "sete de cada dez empregados en Galicia teñen un contrato indefinido". "O debate parlamentario non debe centrarse en buscar titulares, senón solucións", sinalou.

Así, o conselleiro apostou por seguir traballando nas políticas activas de emprego neste camiño e sinalou que "o 90 por cento" dos contratos financiados pola Xunta a través das axudas á contratación "xa son indefinidos".

Para continuar afondando neste obxectivo, sinalou que o Executivo autonómico introducirá este ano o criterio "da taxa de estabilidade" na concesión de axudas e "se terá en conta se as empresas a teñen".