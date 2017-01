Investigadores da UVigo estudarán o uso de nanomateriais na detección de contaminantes químicos en alimentos

O grupo de Química Coloidal do Centro de Investigación Biomédica da Universidade de Vigo, dirixido polos docentes Jorge Pérez Juste, Isabel Pastoriza e Pablo Herbés, acaba de recibir unha axuda de 120.000 euros da Fundación Ramón Areces para estudar o uso de nanomateriais na detección de contaminantes químicos nos alimentos.

Este proxecto (SERSforSAFETY), seleccionado de entre máis de 630 investigacións presentadas a nivel nacional, ten como principal obxectivo o desenvolvemento dun sensor portátil que permita a detección rápida de microorganismos patóxenos e contaminantes químicos en mostras de alimentos.

Así, o estudio despregarase ao longo de tres anos, nos que o equipo de investigadores traballará no deseño de plataformas de diagnóstico miniaturizadas, baseadas na espectroscopia Raman aumentada en superficies, para a posterior fabricación de dispositivos de análise en tempo real.

SERSforSAFETY pode sentar as bases para permitir a fabricación dun prototipo de uso profesional. De feito, segundo apuntou Jorge Pérez Juste, actualmente non existe no mercado ningún produto similar baseado nestas tecnoloxías, e podería servir a industrias relacionadas coa alimentación, seguridade alimentaria, empresas de biotecnoloxía, de control de calidade, etc.