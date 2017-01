O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, rexeitou que se excluíse o galego dos criterios de selección para a última obra que interpretará o Centro Dramático Galego (CDG) e acusou ao BNG de "ver fantasmas onde non os hai".

Así pronunciouse titular de Cultura este mércores durante o pleno do Parlamento en resposta a unha pregunta da deputada nacionalista Olalla Rodil, quen explicou que nas bases publicadas en decembro de 2016 do proceso de selección do CDG para a representación dunha obra de Valle-Inclán "se eliminaron os criterios relativos ao coñecemento do galego".

Ao respecto, o conselleiro asegurou que se se aplica a "lóxica básica" para a interpretación dunha obra en galego "isto non é certo". Ademais, asegurou que "hai unha petición por parte do sector para que, en determinados casos, actores que non teñen o Celga, pero con competencia sobrada en galego, poidan participar neste proceso público para ser contratados polo CDG".

Neste sentido, sinalou que se trata da "substitución dun certificado por un criterio dunha comisión independente que vai avaliar se aqueles actores que non teñen o Celga pero que teñen competencia oral en galego poden representar ou non esta obra". "A súa obsesión é tan grande que ve fantasmas onde non os hai", indicou.

INFORME PISA

Por outra banda, preguntado polo deputado popular César Fernández Gil, o conselleiro puxo en valor os "positivos datos" que o informe PISA de 2015 contén sobre Galicia e que sinalan que a Comunidade está nunha "senda positiva" con mellores resultados en matemáticas, ciencias ou competencia lectora.

Ademais, tamén recordou que este documento sitúa o sistema educativo galego como "o máis equitativo" dos países que participan no estudio. "Isto é froito dun traballo conxunto, imos na boa liña", asegurou.