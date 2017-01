Angrois.- O BNG pedirá á Comisión Europea que abra un novo expediente de infracción ao Estado español

O BNG pedirá a Comisión Europea que abra un novo procedemento de infracción ao Estado español polo accidente do tren Alvia acontecido no barrio compostelano de Angrois en xullo de 2013.

A voceiro do Bloque en Europa, Ana Miranda, cualificou de "moi positiva" a reunión mantida este mércores pola plataforma de vítimas polo sinistro coa Axencia Ferroviaria Europea.

Os nacionalistas ven "moi importante" a eventual comparecencia xudicial dos responsables deste organismo europeo, que se mostraron dispostos a declarar no xulgado en Santiago se así requíreo o instrutor da causa.

No ámbito político, Miranda anunciou que se dirixirá á Comisión para que "atenda o mandato dado onte -por este martes- pola comisión de peticións do Parlamento Europeo, instando a unha nova investigación da traxedia".

A dirección da axencia ferroviaria, segundo informa o BNG nun comunicado, accedeu a manter un novo encontro cos representantes dos afectados ao longo do próximo semestre, para analizar a situación e as accións emprendidas polo Estado español despois do mandato explícito da eurocámara de volver investigar as causas que levaron ao descarrilamento.