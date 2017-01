Deteñen un coñecido delincuente por efectuar varios disparos que alcanzaron o interior dunha vivenda en Vigo

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron un varón, vello coñecido dos corpos de seguridade con varios antecedentes, como presunto autor a pasada Noiteboa de varios disparos que alcanzaron o interior dunha vivenda na cidade de Vigo, quen ademais tiña unha orde de detención por tenza ilícita de armas.

Tal e como informou a Policía Nacional, unha parella do lugar de Barreiro, na parroquia viguesa de Lavadores, alertou ao 091 de que había varios orificios nas ventás, persianas, paredes e o espello do seu dormitorio, e que durante a cea de Noiteboa oíra explosións que creu que eran petardos, polo que non lle dera importancia ata ver os buratos.

Unha dotación acudiu ata o lugar e verificou que tamén había orificios de entrada e saída no muro exterior da vivenda e no conduto da calefacción, polo que se deu aviso a brigada de Policía Científica para que inspeccionase a zona.

Ao calcular a traxectoria e facer a análise balística, situouse ao tirador a unha distancia aproximada de 48 metros da casa, co que se acoutou o número de veciños a investigar.

Así, localizouse un que é un vello coñecido da Policía, quen ten varios antecedentes por feitos similares e tiña en vigor unha orde de detención dun Xulgado de Verín (Ourense), por tenza ilícita de armas.

Ante estas circunstancias e dado "o alto risco" da operación, solicitouse o apoio do Grupo de Operacións Especiais (GOES) e preparouse un plan de entrada e rexistro, para o que esperou a que os moradores estivesen a durmir para entrar na vivenda.

Unha vez dentro, os axentes realizaron un rexistro exhaustivo polo que nunha zona alta da casa localizaron unha pistola, abundante munición de 9 milímetros e outros efectos.

Tras intervir a arma e a munición, procedeuse a deter ao presunto responsable dos disparos, que foi levado a dependencias policiais e quedou a disposición do Xulgado de Instrución número 6 de Vigo.