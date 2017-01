Atendido un neno de tres anos en Oleiros por unha parada cardiorrespiratoria tras atragoarse cun alimento

Un menor de tres anos requiriu asistencia médica en Oleiros (A Coruña) tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria na vía pública, segundo informou a Europa Press o 112.

O aviso recibiuse sobre as 17,40 horas requirindo asistencia sanitaria na zona do campus universitario do Inef. O menor sufriu a parada cardiorrespiratoria ao atrangantarse cun alimento, precisaron sobre o caso fontes consultadas por Europa Press.

Ao lugar desprazouse unha ambulancia do 061, que estabilizou o menor e procedeu ao seu traslado ao Hospital Materno Infantil. Non obstante, nun primeiro momento, foi atendido por estudantes do Inef.