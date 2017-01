Delegados de UGT e CCOO protagonizaron este mércores unha concentración ante o Parlamento de Galicia para denunciar "a ausencia de negociación" da Xunta e demandar a recuperación dos dereitos "roubados".

Esta concentración tivo lugar no marco da campaña de mobilizacións baixo o lema 'Servizos públicas. Recuperación de dereitos roubados', e desenvolveuse en relación ao ensino, sanidade e adminitración autonómica.

CCOO e UGT demandan a eliminación da taxa de reposición, ofertas excepcionais de emprego en sanidade, ensino, administración xeral e laborais; a recuperación "real e efectiva" do poder adquisitivo; a aplicación do V Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta na súa totalidade; a recuperación de pactos e acordos suspendidos; e estudio e tratamento da repercusión das sentenzas do TUE sobre o traballo de duración determinada e a súa aplicación.