Ferido un operario ao sufrir unha caída en Lalín

Un traballador resultou ferido na tarde deste mércores ao sufrir un accidente laboral en Lalín (Pontevedra), tras precipitarse deas unha altura duns catro metros.

Os feitos tiveron lugar nunha nave industrial do Polígono Lalín 2000, e un particular deu aviso sobre as 16,30 horas de que o home quedara inconsciente.

O ferido foi evacuado de urxencia nun helicóptero ata o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Foron avisados Urxencias Médicas, GES de Lalín, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.