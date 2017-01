Abanca estima en 30 millóns o impacto das cláusulas chan sobre as súas contas de 2016

Abanca estimou que o impacto da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) e do Real Decreto Lei aprobado polo Goberno en materia de cláusulas chan terá un "impacto previsible" de 30 millóns de euros nas súas contas anuais correspondentes ao exercicio 2016.

Esta cifra ten carácter preliminar e está amparada pola garantía existente ao respecto no contrato de compravenda de Abanca co Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB).

Segundo informou a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a entidade deixou de aplicar as cláusulas chan nos seus contratos hipotecarios o 9 de maio de 2013, cando o Tribunal Supremo emitiu unha sentenza que declaraba abusivas as cláusulas chan.