Integrantes dos comités de Navantia concéntranse ante a sede da SEPI para reclamar que se cumpra unha sentenza

Traballadores de Navantia pertencentes á coordinadora unitaria, órgano que aglutina os comités de empresa da sociedade naval pública, protagonizaron unha concentración na zona de entrada da sede central da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), en Madrid, duns trinta minutos.

Con ela esixiron á presidenta desta sociedade, Pilar Platero, "unha contestación a tres requirimentos, todos eles verbais, para manter unha entrevista"

Os operarios do naval queren coñecer cando recibirán os atrasos económicos debidos aos traballadores como consecuencia da invalidación de IV Convenio Colectivo tras unha sentenza do Tribunal Supremo (TS), tal e como asegurou o presidente da coordinadora unitaria, Javier Galán (CC.OO.).

O tamén presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, en declaracións a Europa Press, destacou que este encontro "non se puido dar debido a que a presidenta de SEPI non estaba na sede de sociedade". "Xa deixamos constancia de non ser recibidos; a próxima vez, encerrarémonos no edificio", avisou.

Esta concentración produciuse minutos máis tarde de instar á dirección de Navantia información desta invalidación. Aseguran os operarios que "teñen entregada toda a documentación na SEPI" e estiman que "está en mans desta sociedade e do propio Ministerio de Hacienda darlle solución ao requirimento que lles fai o Tribunal Supremo".

INDUSTRIA AUXILIAR

Noutra orde de cousas, na reunión celebrada na sede central de Navantia seguiuse avanzando na intención de regular as relacións coas empresas subcontratar.

"Producíronse avances importantes, grandes achegamentos nalgúns puntos, pero aínda hai algúns temas nos que hai certa distancia", segundo Galán.

Iso motivou a que ambas as dúas partes se emprazaran a unha próxima reunión onde a propia empresa avanzará "un documento máis ou menos definitivo para intentar lograr o consenso".