Ferido un home en Santa Comba pola caída dunha rama na cabeza

Un home resultou ferido este mércores en Santa Comba pola caída na cabeza dunha rama de árbore. A vítima tivo que ser evacuada nun helicóptero ata un centro hospitalario.

Os feitos rexistráronse nunha zona de monte de Mallón, na parroquia de Cícere sobre as 15,30 horas. Foron avisados, entre outros, efectivos sanitarios, así como Protección Civil e Garda Civil.

Por outra banda, este mércores resultou ferida unha persoa na ao sufrir unha saída de vía co tractor en Valga. O sinistro rexistrouse na estrada N-550, á altura do quilómetro 87, sobre as 17,40 horas e ao lugar acudiu unha ambulancia.