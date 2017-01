Deteñen en Vigo un varón sospeitoso dun homicidio acontecido a principios de xaneiro en Coímbra (Portugal)

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron o presunto autor dun homicidio acontecido o pasado 8 de xaneiro ante un club nocturno localizado na cidade portuguesa de Coímbra, tal e como comunicou a Polícia Judiciária de Portugal.

A raíz dos feitos, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Coimbra, en colaboración coa Polícia Judiciária, emitiu unha orde europea de detención deste individuo, que derivou na detención por parte da Policía Nacional.

Así, as autoridades portuguesas atópanse actualmente á espera da entrega do sospeitoso, que foi arrestado este mércores na cidade de Vigo, segundo publican diversos medios lusos.

De acordo con estes medios, a vítima era unha traballadora do servizo de seguridade dun club nocturno, que foi abatido en plena rúa con nove disparos realizados supostamente por un cidadán brasileiro despois de que ambos os dous tivesen unha discusión no interior do local.