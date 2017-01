Poden En Marea e o PSdeG chegar a acordos de goberno nas institucións?

O secretario do PSdeG na provincia da Coruña e alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, era moi directo o pasado martes sobre a posibilidade de chegar a consensos entre as forzas de esquerda, sobre todo, naqueles concellos onde hai problemas de gobernabilidade. “Hai que buscar acordos sempre, non hai outra solución, porque senón se paraliza a actividade dos concellos”, suliñaba xusto despois de asinar un acordo con Marea Veciña para aprobar os orzamentos municipais.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press.

Esa opinión de Sacristán non é única dentro do seu partido, sobre todo, entre os que cren que un enfrontamento directo coas mareas o que fai é debilitar futuros gobernos progresistas e fortalecer o Partido Popular. E esa postura de acercamento faise máis evidente, sobre todo, na comarca coruñesa. Alí, ademais de en Culleredo, se ten chegado a un entendemento entre socialistas e as mareas locais en Cambre ou en Bergondo, pero non na Coruña.

Por iso, Sacristán pedíalle aos seus compañeiros da cidade herculina que tenten chegar a consensos . “Eu falo desde o meu de Culleredo. Na Coruña son autónomos, pero se me preguntas cal é a miña postura, desde logo, é a chegar a acordos”, indicou. “E non creo que sexan tantas as diferencias, e se hai diferencias insalvables pois se deben aparcar. O que ten que haber é confianza, como fixemos nós aquí, e discutir as propostas unha por unha con pros e contras. O que resolven os problemas é chegar a acordos e levalos á práctica”, engadiu.

Posicións comúns en PSdeG e En Marea

Pero Sacristán non está só nesta estratexia de acercamento ás mareas. A súa postura tamén é compartida pola xestora do PSdeG, pero tamén polo voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares. Pilar Cancela, a presidenta da xestora socialista, suliña en declaracións a GC que sempre foi partidaria de “buscar acordos”coa esquerda.

Luís Villares, no Parlamento galego | Fonte: Europa Press.

“A alternativa a que goberne o PP é conformar pactos estables e progresistas. Non a calquera prezo e sendo fieis ao noso programa electoral. Así o fixemos onde foi posible”, indica. Con todo, lémbralle ás mareas que tamén teñen que ser “transixentes” e non tentar gobernar coma se tiveran maioría absoluta onde gobernan, especialmente, nas cidades da Coruña, Ferrol e Santiago. En todo caso, Cancela precisa que eses acordos municipais dependen da autonomía local que “é incuestionable”, así como a “cada situación diferente”.

Respecto á autonomía local

Tamén Luís Villares, voceiro parlamentario de En Marea, é consciente das “singularidades” do espazo local e, sobre todo, da “independencia” das distintas mareas locais para marcar as súas prioridades políticas. Con todo, tamén se amosa favorable a un acordo entre forzas políticas que teñan coma “denominador común” favorecer á xente e impulsar “verdadeiras políticas sociais”.

“Partindo que hai que ter respecto absoluto aos espazos locais o desexable é chegar a acordos que permitan maiorías estables porque o noso interese máximo é o benestar dos cidadáns”, indica ao ser preguntado por GC posibles acordos nas grandes cidades onde hai diferencias entre as mareas locais e o PSdeG.

Acordos co BNG

En todo caso, Villares insiste que eses acordos teñen que darse con forzas progresistas que comparten o ideario de En Marea dunha “maior democracia, transparencia e xustiza social e poñer institucións ao servizo da xente”. “E con todos aqueles que defendan esta forma de facer política pois hai que entenderse”, suliña ao referirse a PSdeG e BNG.

De feito, o líder de En Marea lembra que na Cámara xa se dá certo espazo de entendemento entre estas tres formacións. “Este martes xa pedimos a comparecencia de Feijóo pola conferencia de presidentes e o fixemos os tres xuntos; BNG, o PSOE e nós”, indica. “É posible defender defender proxectos comúns”, conclúe.