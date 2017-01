Comisións Obreiras subliña que é "fundamental e necesaria a unidade sindical" na negociación dos convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos de Nova Pescanova, polo que anunciou que, tras a próxima rolda de negociacións coa empresa --prevista para finais de xaneiro e principios de febreiro-- , convocará o día 7 de febreiro a todos os sindicatos con representación no grupo.

Nun comunicado remitido este mércores, os delegados de CC.OO. reiteraron o seu rexeitamento "ás pretensións da dirección da empresa de precarizar" as condicións laborais do equipo, posto que, recalcan, "non só danan os intereses dos traballadores do grupo, senón que danan e desestabilizar os da marca, a industria e o desenvolvemento económico local".

"Está a actuar cunha miopía que, en menor ou maior prazo, reverterá nun prexuízo irreversible para a imaxe da compañía e, consecuentemente, producirá detrimento da marca", auguraron, criticando que "algúns iluminados pretendan abocar ao grupo a unha industria extracomunitaria baseando as súas estratexias sobre precariedade, inseguridade e inestabilidade laboral e económica".

Ante todo iso, avisaron de que loitarán "con tesón e firmeza" para impedir que a empresa continue coas súas "intencións", e reclamaron ao consello de administración de Pescanova que "corrixa ao responsable de recursos humanos" para que depoña "a súa actitude", e negocie "dende a boa fe, empezando polo máximo respecto aos dereitos dos traballadores".

Esta convocatoria foi anunciada poucos días despois dos sindicatos CIG, UGT, CUT e USO celebrasen unha asemblea na que os traballadores acordaron denunciar ante a Inspección de Traballo a "mala vontade de negociar" os convenios colectivos por parte da dirección da empresa, así como "cortar" as horas extra dos sábados e as que se poidan chegar a impoñer.