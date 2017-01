Galicia lidera o aumento de traballadores con medidas de regulación de emprego ata novembro, mentres baixan en España

O número de traballadores afectados por medidas de regulación de emprego en Galicia subiu un 11,8% entre xaneiro e novembro de 2016 en comparación co mesmo período do ano anterior, ata un total de 6.357.

Deste modo, mentres aumentan en Galicia os traballadores afectados, descenden en España un 15,9% ata quedar en 74.283. Así se desprende da Estatística de Regulación de Emprego xaneiro-novembro 2016 publicada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social este mércores.

Así, Galicia lidera o aumento de traballadores afectados seguida de Andalucía (+10,6%), mentres se produce unha baixada en 13 das comunidades nos once primeiros meses.

Do total de traballadores afectados en Galicia, a maioría fórono por suspensión de contratos, 4.109, que aumentaron un 10,8%, fronte á baixada do 16,1% en España.

Ademais, houbo 1.599 traballadores que sufriron despedimentos colectivos, neste caso dispáranse un 57,7% máis que no mesmo período do ano anterior, o cuarto maior repunte por comunidades, que contrasta co descenso medio do 2,7%.

Finalmente, a redución de xornada afectou 649 traballadores, un 32,8% menos. Aquí a media do descenso é do 39,2%.

DATOS ESTATAIS

No conxunto de España, o número de empresas que adoptaron medidas de regulación de emprego descenderon un 29,9% ata novembro de 2016. En concreto, un total de 3.673 empresas utilizaron estes procedementos, 1.570 menos que no mesmo período do ano anterior. Ademais, o número total de procedementos situouse en 4.896, cifra que é unha 26,6% inferior á rexistrada en 2015.

Os procedementos finalizados con acordo representaron o 92,6% e os que non chegaron a acordo foron o 7,4%. Por outro lado, un total de 74.283 traballadores sufriron este procedemento ata novembro deste ano, 14.059 menos que en 2015.

Destes, ata 7.657 traballadores viron reducida a súa xornada laboral, un 39,2% menos que nos once primeiros meses de 2015. Os traballadores afectados por suspensións de contrato situáronse en 44.386 e o número de afectados por despedimentos colectivos foi de 22.240 traballadores.

Por comunidades autónomas, a suspensión de contrato e redución de xornada baixou en 13 delas. Os maiores descensos rexistráronse en Extremadura (-69,5%), Castela e León (-53,5%), Canarias (-29,9%) e Castela-A Mancha (-29,6%).

Así mesmo, tamén se rexistraron descensos en País Vasco (-20%), Navarra (-19,6%), Madrid (-17,8%), Cataluña (-15,7%), Asturias (-11,5%), Aragón (-11,2%), La Rioja (-6,2%), Comunidade Valenciana (-5,9%) e Cantabria (-4,5%).

Pola contra, en termos relativos, rexistráronse os maiores aumentos en Ceuta e Melilla (+88,1%), Illas Baleares (+27,8%) e Galicia (+11,8%). Tamén rexistraron subas Andalucía (+10,6%) e Murcia (+6,5%).