O Celta, en semifinais

Ficha técnica

Celta 2: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Chelo Díaz, Radoja, Daniel Wass (Sergi Gómez, 87’); Iago Aspas (Fontás, 93’), Theo Bongonda e John Guidetti (Jozabed, 83’)

Real Madrid 2: Casilla; Danilo, Ramos, Casemiro (Mariano, 88’), Nacho; Kroos, Kovacevic, Isco (Morata, 79’), Cristiano Ronaldo, Asensio (Lucas Vázquez, 75’) e Benzema.

Goles: 1-0: Danilo, en propia meta (43’). 1-1: Ronaldo (62’). 2-1: Daniel Wass (84’). 2-2: Lucas Vázquez (89’).

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano). Amarelas a Hugo Mallo (34’), Wass (53’) e Jonny (71’) no Celta e a Danilo (75’) no Real Madrid.

Incidencias: partido de volta dos cuartos de finais da Copa no estadio de Balaídos, case cheo.

Os celestes celebran con Guidetti o 1-0 ao Real Madrid. | Fonte: lfp.es

A semifinais. O Celta tumbou o Real Madrid nos cuartos de final e está a un chanzo de volver disputar unha final de Copa, a cuarta na súa historia. Houbo que agardar ata o último minuto para celebrar o pase. Un Celta heroico aguantou o empuxe do todopoderoso campión de Europa, acadou con sufrimento un empate 2-2 en Balaídos e estará o venres no sorteo de semifinais grazas ao 1-2 da ida.



Un gol en propia meta de Danilo adiantou os celestes pouco antes do descanso. No minuto 62, Cristiano Ronaldo, de falta polo pau do porteiro, fixo o empate 1-1. Sergio Ramos e Benzema tiveron o 1-2, pero foi Daniel Wass quen marcou o 2-1 no minuto 84. Un gol de Lucas Vázquez no minuto 89 levou a incerteza a Balaídos, pero o partido rematou en campo branco e o Celta puido por fin celebrar o pase a semifinais.

O venres será o sorteo, para o que xa están clasificados o Atlético de Madrid e o Deportivo Alavés. O cuarto semifinalista sairá do Barcelona-Real Sociedad (0-1 na ida en Anoeta para o Barça). O partido de ida será a vindeira semana; e o de volta, dentro de quince días.