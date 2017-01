O violista israelí Yuval Gotlibovich tocará coa Real Filhamonía o xoves en Vigo e o venres en Santiago

A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá dous concertos esta semana, o xoves 26 en Vigo e o venres en Santiago de Compostela, en compañía do violista israelí Yuval Gotlibovich.

En concreto, segundo informou o Consorcio de Santiago, a actuación na cidade olívica será este xoves no Teatro Afundación ás 20,30 horas. Ao día seguinte, a orquestra tocará na súa sede, o compostelano Auditorio de Galicia, tamén ás 20,30 horas.

En ambas as dúas actuacións levará a batuta o director francés Pierre Dumoussaud, que se interesou pola dirección orquestral dende moi novo. Formouse no Conservatorio Nacional Superior de Música de París e aos vinte anos fundou o Ensemble Furians, do que ademais é director musical.

Os concertos arrancarán coa 'Sinfonía nº 4' do compositor romántico alemán Felix Mendelssohn (1809-1847). Coñecida como 'A italiana', a obra ten as súas orixes na viaxe que o autor realizou entre 1830 e 1831 a Italia, inspirándose na cor e a atmosfera do país.

A continuación o público terá a oportunidade de escoitar 'Harold en Italia', do compositor romántico francés Hector Berlioz (1803-1869). É a súa segunda sinfonía, escrita en 1834 e está composta en catro movementos, que evocan musicalmente varias escenas de As peregrinacións do Neno Harold de Lord Byron.

Gotlibovich substituirá no escenario a Tasso Adamopoulos, que durante os ensaios desta semana coa Real Filharmonía de Galicia sufriu un accidente que lle vai impedir tocar nos concertos de Santiago e Vigo, ao tempo que se cancelaron as clases que ía impartir na Escola de Altos Estudios Musicais.