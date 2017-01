O paro baixa menos en Galicia que no Estado

O paro en Galicia baixou en 2016 en 18.500 persoas respecto ao ano anterior, un 8,32% menos, polo que a taxa de desemprego se sitúa no 16,29% e o número total de desempregados en 204.200, segundo datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) feita pública este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ofician do Servicio Público de Emprego, onde se tramitan as axudas do paro, en Pontevedra | Fonte: Adrián Estévez wikimedia

Cae o ritmo de baixada do paro

No último trimestre do ano, o número de persoas desempregadas en Galicia baixou en 2.600 persoas, un 1,24% menos respecto ao trimestre anterior. O número de ocupados, ao termo do ano pasado, situouse en Galicia en 1.049.600, 17.100 máis que ao peche de 2015, un 1,65% máis.

En España baixou máis o desemprego

A nivel do Estado, o paro baixou en 541.700 persoas en 2016, o que supón un 11,3% menos que en 2015, rexistrando o seu cuarto descenso anual consecutivo e unha das maiores caídas da serie histórica. A taxa de paro no Estado é do 18,6%, a máis baixa nos últimos sete anos. Cataluña é a autonomía na que máis baixou.

Non obstante, este descenso é inferior ao experimentado o ano pasado, cando o desemprego rexistrou un retroceso histórico de 678.200 persoas. Pola súa banda, o emprego creceu en 2016 en 413.900 persoas, case un 2,3%, logrando o seu terceiro aumento anual consecutivo.