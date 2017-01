Un total de 26 provincias están hoxe en risco por frío, neve, chuvia, vento ou ondada

Un total de 26 provincias estará este xoves en risco por baixas temperaturas, nevadas, chuvias, vento ou fenómenos costeiros, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, a neve terá en risco (aviso amarelo) a once provincias. Trátase de León, Burgos, Palencia, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Cáceres, Madrid, onde se poderán de 10 a 18 centímetros de neve, e a Granada, onde se acumularán en torno a cinco centímetros de neve.

Ademais, as precipitacións poderán deixar ata 15 litros por metro cadrado nunha hora en Ceuta e Cádiz, mentres que o vento, con momentos de ata 80 quilómetros por hora, afectará con aviso de risco a Navarra. Mentres, os fenómenos costeiros terán con cor amarela ás costas de Pontevedra e A Coruña, onde o vento soprará de sur ou sueste con forza 7.

Así mesmo, unha ducia de provincias terá hoxe activado o aviso por baixas temperaturas, que chegarán a -8 graos centígrados en Soria, Xirona, Lérida; -7 graos centígrados en Burgos e La Rioja; -6 graos centígrados en Huesca, Zaragoza, Teruel, Guadajalara, Navarra; -4 graos centígrados en Cantabria e -1 graos centígrados no litoral de Guipúzcoa.

En xeral, a AEMET prevé temperaturas "significativamente baixas" en áreas do cuadrante nordés peninsular e intervalos de vento forte no litoral de Galicia, norte de Navarra e Cordilleira Cantábrica, con nevadas no entorno da Cordilleira Cantábrica, Sistema Central e norte do Sistema Ibérico.

Este xoves, os ceos tenderán a ir cubríndose polo oeste da Península e irán aparecendo precipitacións ao longo do día, que se estenderán de oeste a este en toda a vertente atlántica.

Estas precipitacións serán localmente fortes ou persistentes no sur e oeste de Galicia, Sistema Central occidental e extremo sueste de Andalucía.

En Baleares e o nordés peninsular, o ceo estará nubrado ou cuberto con algunhas precipitacións ocasionais, que serán en xeral débiles. Tamén haberá ceos nubrados ou con intervalos nubrados e hai probabilidade de precipitacións a partir da tarde no resto da Península.

En Canarias, o ceo estará nubrado ou con intervalos nubrados nas illas occidentais, con algunhas precipitacións a partir de mediodía e intervalos nubrados no resto.

NEVE

A AEMET espera que a cota de neve se sitúe entre 400 e 600 metros e que subirá a 1.000 ou 1.100 metros no nordés peninsular; nevará a partir de 800 a 1.100 metros no resto da metade norte peninsular; en torno a 1.500 metros no sueste e uns 1.000 metros subindo a 1.300 metros en Baleares.

Respecto ás temperaturas, aumentarán as diúrnas no litoral cantábrico oriental, norte de Navarra, nordés de Cataluña, Baleares e Canarias e descenderán de forma xeneralizada no resto. As xeadas continuarán en boa parte do interior da Península e serán máis intensas no seu cuadrante nordés e localmente fortes en Pireneos.

O vento soprará con predominio de sur e será forte ou con intervalos de forte no litoral de Galicia, norte de Navarra e, a partir da tarde, en zonas de Pireneos e da Cordilleira Cantábrica.