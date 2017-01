Leo Bassi leva 'The best of' ata Ribadeo (Lugo)

O bufón italiano Leo Bassi regresa a Galicia co seu espectáculo 'The best of Leo Bassi' para ofrecer unha actuación o próximo 4 de febreiro no auditorio do municipio lucense de Ribadeo.

As entradas, a 10 euros, poden reservarse chamando a distribuidora, Culturactiva, e recollelas o mesmo día da función ata media hora antes no propio auditorio.

O espectáculo, que xa se puido ver en Galicia o ano pasado, concretamente en Vilagarcía de Arousa, é unha recompilación dos mellores números de Bassi nos últimos anos.

As relixións, a banca, a dereita ou o capitalismo son algúns dos temas que non escapan á crítica de Leo Bassi, que protagoniza un espectáculo no que a provocación e a linguaxe son puntos centrais.