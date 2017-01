O BNG denuncia que "a pretensión" da Xunta de Galicia é "saltarse a normativa sanitaria" para "permitir o transporte de pacientes en taxi", no que considera unha "privatización encuberta".

Así manifestouno a deputada Montse Prado en rolda de prensa tras reunirse con representantes do sector e o responsable da área de transporte sanitario da CIG, Xesús Pastoriza, quen urxiu a "actuar preventivamente" nun panorama en que o servizo "pouco a pouco" vai deteriorándose.

Prado, pola súa banda, advertiu de que o Bloque vai esixir "control" ao servizo galego de saúde (Sergas) ante un servizo público "esencial", o cal, segundo asegurou a nacionalista, o "están manexando" as empresas "ao seu antollo".

Ao respecto, afirmou que se están a producir "irregularidades inmensas" en canto a horarios, calidade asistencial e condicións dos traballadores, como consecuencia, na súa opinión, dunha "licitación á baixa" e que se "prima" o "lucro" das compañías e os criterios económicos.

A deputada agregou a isto a "falta de persoal", que exerce "presión sobre os traballadores", e concluíu que, ante o "déficit total á hora de prestar o servizo", o BNG reclama ao Goberno galego "unha rectificación" nestas políticas, antes de que se produza unha situación crítica como a morte de menor en Cataluña mentres esperaba unha ambulancia.

O uso de ambulancias de apoio do 061 para transportes urxentes foi outra das críticas lanzadas por Prado na comparecencia, a avisar de que isto é "ilegal" e de que estes vehículos non están dotados cos equipos e o persoal precisos. "Lonxe de excepcional, estase a converter en algo habitual", dixo.

Por todo iso, mostrou a "preocupación" dos nacionalistas, polo "risco" que este contexto supón tanto para a poboación coma para os profesionais. "Está a haber unha permisividade alarmante", apostilou.

TAXIS

No relativo ao eventual transporte de pacientes en taxi, a parlamentaria do Bloque referiuse ao regulamento que prevé aprobar o Executivo para este transporte, e alertou das normas que se establecen no borrador para este tipo de vehículos en materia de hixiene e formación.

Así, o propio Pastoriza advertiu de que "calquera taxi" poderá, en principio, facer servizos regulares de pacientes oncolóxicos, para realizar diálise e rehabilitación.

Non obstante, as condicións materiais do taxi (empezando polos propios asentos) son distintas ás que se esixen para unha ambulancia, segundo remarcou.

Tamén indicou que o persoal só terá que realizar "un curso de primeiros auxilios", fronte aos dous anos de formación profesional dos condutores de transporte sanitario.

20% DO PERSOAL

Por último, este voceiro da CIG cifrou nunha caída do 20% do persoal o impacto dos plans da Xunta neste campo, no que traballan uns 3.000 profesionais (aproximadamente a metade en transporte urxente, o do 061 - cunhas 130 ambulancias-, e a outra metade no concertado -con máis de 260-).

Con todo, Prado subliñou que, "máis alá dunha cuestión laboral", este colectivo está a "reivindicar calidade asistencial". Ao seu xuízo, "baixo a escusa do aforro, no fondo" o que hai é "unha deterioración asistencial".