O Pleno do Concello de Santander rexeitou este xoves reprobar o seu exalcalde e ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, pola súa "incoherencia", "irresponsabilidade" e "falta de respecto" ás vítimas do accidente de Alvia que en xullo de 2013 custou a vida a 80 persoas en Angrois, en Santiago de Compostela.

A Corporación rexeitou unha moción presentada pola concelleira de Ganemos Santander Sí Puede, que contou cos trece votos en contra dos edís 'populares' do equipo de goberno e a abstención do resto de grupos da oposición (PSOE, PRC, C's, IU e o concelleiro non adscrito Antonio Mantecón).

A voceiro de Ganemos, Tatiana Yánez-Barnuevo, rexeitou incluír unha emenda transaccional do PRC ao seu texto, ao considerar que todos os puntos propostos polos rexionalistas están incluídos na súa iniciativa, a excepción da reprobación a De la Serna.

"Se non queren reprobar o ministro e apoiar ao Partido Popular, díganolo", instou Yánez-Barnuevo os de Miguel Ángel Revilla. Na súa intervención, explicou que o obxectivo da proposta era evidenciar a "falta de respecto" do exalcalde e na actualidade membro do equipo de Mariano Rajoy ás vítimas, "desdicíndose agora como corresponsable do Goberno da Nación do que e o seu día esixiu" ao Estado como alcalde da capital cántabra.

"Non compartimos as incoherencias que neste caso demostrou o hoxe ministro de Fomento porque non se pode dicir unha cousa cando se é alcalde e a contraria cando se é ministro", reza o texto que foi rexeitado, no que Ganemos apostila que "o político debe ser coherente co que fai, co que se aproba, independentemente do cargo no que estea".

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Esta formación pretendía, a través desta moción, que a Casa do concello esixise o seu exrexedor e actual ministro que cumprise cos numerosos compromisos adquiridos coas vítimas do Alvia 04155.

En concreto, querían esixir a De la Serna que cumpra con outra moción, a aprobada por unanimidade hai meses polo Pleno do Concello de Santander, cando el era alcalde, e que pedía unha comisión de investigación sobre o accidente.

Na alternativa presentada polo PRC, e non aceptada por Ganemos, incidíase en apoio da cidade e os seus representantes ás vítimas e instábase ao Ministerio a cumprir a moción que saíu adiante cando De la Serna estaba á fronte da Corporación. Ademais, o voceiro deste partido, José María Fuentes-Pila, aludiu a falta de tempo para debater e consensuar os textos.

Para Ciudadanos, era máis "adecuada" a proposta do Grupo Rexionalista así como tamén a moción que xa recibiu luz verde, en tanto que o equipo de goberno do PP reiterou, a través do concelleiro César Díaz, que o Goberno central colaborou, dende que se produciu o accidente, con todas as iniciativas formuladas polas plataformas que agrupan ás vítimas do Alvia.