(AM)EPA.- O desemprego baixa en 18.500 persoas en Galicia en 2016, cunha taxa do 16,29% e 17.100 ocupados máis

O paro en Galicia baixou en 2016 en 18.500 persoas respecto ao ano anterior, o que significa un 8,32% menos e deixa a taxa de desemprego no 16,29% cun número total de desempregados en 204.200, segundo datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) feita pública este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En canto ao balance do último trimestre do ano, o número de persoas desempregadas en Galicia baixou en 2.600 persoas e sitúase nas 204.200 persoas, un 1,24% menos respecto ao trimestre anterior.

Ao finalizar 2016, o número de ocupados na Comunidade galega situouse en Galicia en 1.049.600, o que significa 17.100 máis que ao peche de 2015 e un 1,65% máis de persoas ocupadas que cando rematou o ano anterior.

Se se compara co trimestre anterior, Galicia perdeu 8.300 empregos nos últimos tres meses de 2016, o que supuxo que o número de ocupados baixara un 0,79% nese período comparado co que o precedía.

Malia que o número de desempregados baixou e o de ocupados creceu ao peche do ano, ambos os dous datos sitúanse en Galicia por debaixo da media do conxunto do Estado. Así, o descenso do paro en España foi do 11,3% e o número de ocupados creceu un 2,3%.

A iso hai que engadir que Galicia rexistrou no terceiro trimestre de 2016 un total de 10.900 persoas activas menos fronte ao anterior e 1.500 menos se se compara co peche de 2015. Isto supón descensos do 0,86 e do 0,12%, respectivamente.

A poboación de 16 anos en diante en Galicia sitúase en 2.349.300 persoas, é dicir, unha baixada do 0,19% ao caer en 4.500 persoas a cifra de persoas maiores desa idade.

TAXA DE ACTIVIDADE E DE PARO

O paro baixou en 2016 en case todas as comunidades autónomas. Os maiores descensos danse en Cataluña (-110.200 parados, un -16,48%), Andalucía (-78.000, -6,51%) e Madrid (-73.700, -13,09%). En termos relativos, os maiores descensos obtivéronos Asturias (-29,78%), Cantabria (26,71%) e La Rioja (-25,46%).

A taxa de actividade alcanzou en Galicia o 53,37% ao rematar o cuarto trimestre (sen variación apreciable), pero distinta no caso de homes e mulleres, as máis desfavorecidas. En total, o número de ocupados situouse nas 1.049.600 persoas.

Así, pechouse o ano cunha taxa de ocupación do 58,4% para homes (algo máis de tres décimas superior) e do 48,75% (algo máis dunha décima menos) para mulleres. Isto tradúcese en 554.100 ocupados homes e 495.500 mulleres con emprego.

Pola súa banda, a taxa de paro situouse no 16,29%, algo máis dun punto por debaixo da que había ao peche de 2015, cando foi do 17,74%. Os parados ascenden, así, a 204.200 persoas.

En homes, a taxa de paro sitúase en 15,63%; e, en mulleres, no 17%. Así, hai 102.700 varóns parados e 101.500 mulleres desempregadas.

POR PROVINCIAS

Por provincias, o maior número de ocupados sitúase na da Coruña, con 458.100 persoas ocupadas, cunha taxa de ocupación do 55,21%. Ségueo Pontevedra, con 354.6000 persoas con emprego e unha taxa de ocupación do 53,9%.

Pola súa banda, Lugo contabiliza 128.900 ocupados (50,45%) e Ourense rexistra 108.000 persoas con emprego (48,45%).

A maior taxa de paro rexístrase en Ourense, cun 19,24%; seguida de Pontevedra, cun 18,47%; A Coruña, cun 14,49%; e Lugo, cun 13,75%.

POR SECTORES DE ACTIVIDADE

Segundo recolle o estudio do Instituto Galego de Estatística, que tamén foi difundido este xoves, o sector servizos acolle o maior número de empregos, con 736.500 dos 1.049.600 existentes. Con todo, experimentou un descenso de 9.800 persoas, un 1,3% menos que o trimestre anterior de 2016; fronte ao incremento interanual de 4.100 empregos (0,6%).

A agricultura aglutina 77.400 empregos, 3.900 máis en cuarto trimestre de 2016 fronte a anterior (5,3%). Con respecto ao ano anterior, son 11.800 empregos máis (18%).

A industria rexistra 165.500 empregos, 700 menos que o terceiro trimestre do ano. Con respecto a 2015, son 6.200 ocupados máis (3,9%). Finalmente, a construción conta 70.200 ocupados, 1.700 menos que o trimestre anterior (-2,4%) e 5.100 empregos menos que o ano anterior (-6,8%), o único sector que baixa en 2016 fronte a 2015.

TIPO DE CONTRATO

En total, Galicia rexistra 825.200 asalariados, dos cales 605.200 contan cun contrato indefinido e 220.000 cun temporal. Isto supón 12.000 persoas con soldo menos no cuarto trimestre do ano fronte ao anterior, e senllos descensos de 3.100 (-0,5%) e 9.600 (-4,2%) contratos definidos e indefinidos, respectivamente.

Se se compara co peche do ano anterior, Galicia pechou 2016 con 12.900 asalariados máis (1,6%), todos eles de carácter temporal.

POBOACIÓN XUVENIL

Actualmente, existen 325.300 mozos entre 16 e 29 anos, 7.000 menos a peche de 2016 fronte a ano anterior, é dicir, un descenso do 2,1%. Deles, están activos 164.400, 6.400 menos que hai un ano (-3,7%) e ocupados 120.900, 4.800 máis que en 2015 (4,1%).

A taxa de actividade nos mozos de entre 16 e 29 anos é do 50,6%, 3,1 puntos menos que o trimestre anterior e 0,8 puntos menos que ao peche de 2015. A taxa de ocupación sitúase no 37,2% no cuarto trimestre, caendo, así, 1,5 puntos con respecto ao anterior e crecendo 2,3 puntos se se toma como referencia 2015.

Pola súa banda, a taxa de paro xuvenil diminúe no cuarto trimestre 1,4 puntos ata colocarse no 26,5%. Se se compara co cuarto trimestre de 2015, baixou 5,6 puntos.

Dos 108.900 asalariados existentes neste trimestre entre 16 e 29 anos, o 40,5% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido, que aumentou un 5% fronte ao trimestre anterior e un 8,6% con respecto a 2015.

O número de mozos con contrato temporal diminuíu un 11,1% con respecto ao trimestre anterior e aumentou un 8,5% se se toma como referencia o mesmo período de 2015. A taxa de temporalidade neste colectivo é do 59,%.

FOGARES E GRANDES CONCELLOS

Galicia conta con 1.090.400 fogares, dos cales 69.600 teñen a todos os seus membros en paro, o que supón un descenso de 5.500 con respecto a 2015, un 7,3% menos en 2016 que o ano anterior. Pola súa banda, hai 570.700 fogares en que todos os seus membros en idade de traballar contan cun emprego, 15.200 máis que en 2015 (2,7%).

Ferrol sitúase á cabeza en taxa de paro en Galicia, cun 24,4% (6.100 parados), seguida de Vigo (20,1% e 29.000 parados), Pontevedra (17,6%, con 7.600 parados), Ourense (16,8%, con 8.600 parados), Santiago de Compostela (14,7%, con 7.900 parados), Lugo (14,2%, 7.700 parados) e A Coruña (13,2%, 15.800 parados).

DATOS XERAIS

No conxunto do Estado, o paro baixou en 541.700 persoas en 2016, un 11,3% menos que en 2015, rexistrando o seu cuarto descenso anual consecutivo e unha das maiores caídas da serie. Non obstante, este descenso é inferior ao experimentado en 2015, cando o desemprego rexistrou un retroceso histórico de 678.200 persoas.

O emprego creceu en 2016 en 413.900 persoas, case un 2,3%, logrando o seu terceiro aumento anual consecutivo. Non obstante, este incremento da ocupación é menor que os rexistrados en 2014 e 2015, cando se crearon 433.900 e 525.100 traballos.

Desta forma, 2016 pechou con 18.508.100 ocupados e con 4.237.800 parados, a máis baixa dende o terceiro trimestre de 2009. Así, a taxa de desemprego situouse ao finalizar 2016 no 18,63%, case 2,3 puntos menos que en 2015 (20,9%) e o seu nivel máis baixo dende o terceiro trimestre de 2009.

Co descenso do paro, encadéanse catro anos consecutivos de baixadas despois de seis de incrementos. En 2015, o paro rexistrou a maior caída da serie histórica, con 678.200 desempregados menos.