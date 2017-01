O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, valorou este xoves os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) relativos ao último trimestre de 2016, celebrando que Galicia "teña o nivel de paro máis baixo dos últimos seis anos".

Tellado apuntou que a comunidade "encadea xa once trimestres consecutivos de caída do desemprego" e asegurou que "non hai mellor mostra de que as reformas emprendidas nestes anos deron resultado".

Nesta liña, o secretario xeral dos populares galegos indicou que o compromiso coa creación de emprego "segue sendo irrenunciable" para o Goberno e destacou como "moi positivo" o anuncio realizado polo presidente, Alberto Núñez Feijóo, dunha nova partida de 22 millóns de euros para políticas activas de emprego.

"Estas medidas apuntan directamente ao que debe ser o seguinte obxectivo, que o emprego que se cree sexa estable e cada vez mellor remunerado", dixo Tellado.

EPA

En relación á EPA, Miguel Tellado destacou o feito de que Galicia "continúe tendo unha taxa de paro máis baixa que o resto de España" e que o total de traballadores "se sitúe por enriba do millón".

Así mesmo, cualificou de "moi boa noticia" que a cifra de ocupados a tempo completo crecese un 1,4% e que tamén aumente a ocupación en sectores como o primario, a industria e os servizos.

"Que a suba sexa practicamente xeneralizada dá unha mostra inequívoca de que a recuperación está a chegar cada vez a máis xente, pero somos conscientes de todo o que queda por facer polas persoas que aínda non puideron atopar un emprego", dixo Tellado, ao tempo que criticou a oposición por "seguir negando a recuperación".