En Marea considera "difícil de entender" o "discurso triunfalista" que atribúe ao Goberno en relación aos datos da enquisa de poboación activa (EPA) que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE), ao descender en 8.300 o número de ocupados na comunidade galega no cuarto trimestre de 2016 en relación ao terceiro.

En declaracións aos medios de comunicación no Parlamento, tras coñecerse as cifras, o deputado de En Marea Manuel Lago advertiu de que o "balance" entre os anos 2009 e 2016 para Galicia a sitúa "coa peor evolución de emprego no conxunto do estado".

Así, cifrou en 147.000 a perda de empregos nos últimos sete anos, o que supón un descenso do 14%, fronte ao 8% de caída da media.

En canto aos números do trimestre, afirmou non entender "a algarabía" do Executivo, posto que a poboación activa se reduciu en 10.900 persoas. "Galicia é un país que mingua", aseverou.

Para o seu grupo, a "destrución de emprego" demostra a "debilidade" da recuperación económica na comunidade galega, posto que co termo do verán se reducen en 8.100 os empregos, e porcentualmente o descenso é do 0,8%, fronte ao 0,1% estatal.

Ademais, sinalou que o paro baixou en 2.600 persoas, pero se produciu esa diminución en 8.300 ocupados, e explicou que isto se debe a que "a xente deixa de buscar emprego", xa que "se desanima" no actual panorama do mercado laboral.

Nesta liña, avisou de que "aínda" hai 204.200 desempregados en Galicia, dos cales 120.000 son de longa duración, "60 de cada 100", o que significa que non teñen prestacións e en teoría contan con menos posibilidades de volver atopar un posto de traballo.

"O DRAMA DA SOCIEDADE GALEGA"

Así mesmo, alertou dos 69.600 fogares que na comunidade galega teñen a todos os seus membros activos en paro, e agregou que 37.000 non perciben ningún tipo de ingreso laboral (nin salario, nin pensión nin prestación por desemprego).

Estas cifras, a xuízo de En Marea, "revelan o drama" da sociedade galega, ao haber familias que atravesan moitas dificultades nesas circunstancias.