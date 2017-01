Arde un alpendre en Ponte Caldelas (Pontevedra)

Un alpendre resultou calcinado na mañá deste xoves a causa dun incendio rexistrado no municipio pontevedrés de Ponte Caldelas.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o incendio iniciouse sobre as 9,00 horas nunha secadora situada no interior do alpendre

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros do Morrazo e medios do concello. O lume calcinou o tellado e viuse afectado tamén un garaxe anexo.