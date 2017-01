Empeza a elaboración do ditame sobre os presupostos coa aceptación dunha soa emenda da oposición

A Comisión de Economía do Parlamento galego empezou este xoves a elaboración do ditame sobre o proxecto de lei de presupostos xerais da comunidade para 2017. Salvo cambios de última hora, o PP só aceptará unha emenda da oposición, do BNG, e incorpora catro súas de carácter técnico.

No debate das emendas ao articulado da lei -que precedeu ao inicio do debate por seccións, que se prolongará ata o luns-, os voceiros da oposición recordaron os motivos polos que se opoñen ao proxecto de contas públicas para Galicia deste ano.

Así, o deputado de En Marea Manuel Lago considerou que "se está no tempo de devolverlle á cidadanía o que lle quitou" durante os anos da crise, e opinou que o documento non o fai. Ademais, chamou a dar "a batalla dos ingresos", porque, de non ser así, segundo dixo, "solo queda o endebedamento e os recortes".

Pola súa banda, o socialista Abel Losada subliñou que "é posible gastar máis porque é posible recadar máis", e defendeu as emendas do seu grupo, destinadas, entre outros obxectivos, a reforzar os servizos sociais e dotar de maior transparencia á xestión do Goberno.

Por parte do Bloque, Noa Presas manifestou a súa "fonda" discrepancia cos criterios políticos "que de fondo aplica" a Xunta, e urxiu a facer "intocables" os créditos asignados a programas relativos a servizos públicos.

DE 30 A 10 DÍAS O PRAZO PARA INFORMAR

Solo foi aprobado da oposición, na votación relativa ao articulado da lei, unha das súas emendas, a número 29 do BNG, que cambia de 30 a 10 días o prazo que se lle dá á Consellería de Facenda para comunicar á Cámara autonómica a realización de adaptacións técnicas dos presupostos e outras modificacións.

"Vemos con bos ollos que así sexa", apuntou a nacionalista na súa quenda, se ben a continuación apuntou que o óptimo para o seu grupo sería que se aprobasen tamén outras propostas que tiñan por obxecto "afondar" na transparencia e a posibilidade de control presupostario, como a creación dunha oficina neste último ámbito.

Mentres, o voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy avisou da posibilidade de caer en "desviacións presupostarias" e "exceso de gasto" como argumento para rexeitar boa parte do resto das emendas da oposición, ao entender que iso non vai contribuír a "mellorar" a economía da comunidade galega.