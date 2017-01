Os sindicatos CIG, CC.OO. e UGT apuntaron este xoves ao "descenso da poboación activa e da ocupación" e á "precarización" dos contratos como claves de lectura da Enquisa de Poboación Activa do último trimestre de 2016, ao tempo que pediron o Goberno da Xunta que realice "unha emenda á totalidade" das súas políticas de emprego.

A través dun comunicado, a CIG precisou que o descenso do paro en Galicia "vén provocado por unha significativa caída da poboación activa", que leva a que, respecto ao trimestre anterior, "diminuíra a poboación ocupada" en Galicia en 8.300 persoas.

"Tanto a caída da poboación activa como a da poboación ocupada constatan, polo tanto, que non se creou emprego neste período", indicou o sindicato, para quen "os datos desmenten a propaganda oficial de que se está a recuperar o emprego".

O secretario confederal de Emprego e Industria da CIG, Miguel Malvido, fixo fincapé no incremento do número de traballadores con contrato temporal "ano tras ano".

Así mesmo, recordou que a central sindical puxo en marcha unha campaña para a recuperación do emprego e dos dereitos laborais e salariais e para esixir a derrogación "inmediata" das contrarreformas laborais e da negociación colectiva.

"A consecuencia destas reformas é que os traballadores de Galicia teñen unhas condicións laborais moito máis precarias, con salarios máis baixos e cun emprego de peor calidade", indica Malvido.

UN "BALANCE NEGATIVO"

Na mesma liña, o sindicato CC.OO. emitiu un "balance negativo" do último ano en materia de emprego, ao tempo que asegurou que os datos da EPA "debuxan unha Galicia con menos emprego e un volume insostible de paro, precariedade e pobreza".

En boca da secretaria de Emprego do sindicato, Maica Bouza, CC.OO. indica que a actividade "se recupera", algo que non acontece co emprego, que continúa sendo "precario", con "peores salarios e menores dereitos asociados".

Por iso, CC.OO. instou á Xunta a facer unha "emenda á totalidade" das súas políticas de emprego e a aproveitar os presupostos que se están a tramitar no Parlamento para "recuperar o papel do sector público" na economía galega.

Do mesmo modo, Bouza pediu ao sector empresarial un "compromiso" coa reactivación da actividade, que "debe comezar pola recuperación do poder adquisitivo dos salarios" e "continuar pola creación de emprego de calidade".

XENERALIZACIÓN DA "PRECARIEDADE"

Finalmente, UGT manifestou, ante os datos da EPA, o seu "rexeitamento" a unha "suposta recuperación asentada na xeneralización da precariedade", ao tempo que denunciou a "fraxilidade do modelo" e criticou que a crise e a reforma laboral deixaran "un rastro de precarización do mercado laboral e dos dereitos dos traballadores.

Tras indicar que "urxe" poñer en marcha unha política económica e social "centrada nas persoas", UGT apuntou que Galicia pechou 2016 con "8.300 persoas ocupadas menos que o trimestre anterior.

Do mesmo modo, expresaron a súa preocupación polo feito de que 69.600 fogares galegos teñan a todos os seus activos "en situación de desemprego", unha cifra que creceu "un 55,4% en relación a 2009".

"37.100 fogares galegos a día de hoxe non perciben ningún tipo de ingreso, un incremento nada máis e nada menos que do 88,3 por cento en relación tamén ao 2009", indicou o sindicato, para quen a situación é "insostible".