Detido un home na Coruña por roubar en nove coches dun garaxe e subtraer obxectos noutro

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron na Coruña a un home por roubar no interior de nove coches estacionados nun garaxe e subtraer varios efectos noutro, segundo informa a Xefatura Superior de Policía de Galicia.

En concreto, explica que, sobre as 5,45 horas do pasado 19 de xaneiro, cando un veciño baixou ao garaxe comunitario do seu inmoble, situado na zona de Monelos, se atopou cun home descoñecido. Ao preguntalo que facía alí, este respondeulle que estaba a buscar as chaves e que ía ao sétimo piso.

Ao sospeitar do comentario, xa que o inmoble só dispón de cinco plantas, chamou a Policía. Á súa chegada, os axentes atoparon un home baixo un coche con dúas bolsas cheas de efectos. En total, comprobaron que había nove coches cos cristais dalgunha das portas dianteiras rotas.

ROUBO NOUTRO GARAXE

No transcurso da investigación, determinouse que o varón detido era o mesmo home que entrara a roubar no interior doutro garaxe a noite do 18 de decembro.

Naquela ocasión, forzara as portas dos portais dun bloque de vivendas situado nas proximidades do Paseo das Pontes, e o cadro de botóns do ascensor, co fin de acceder aos garaxes, onde se apoderou de varias bicicletas, entre outros efectos.