O secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Julio Gómez-Pomar, mantivo que o Goberno non ten "capacidade de instruír" á Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre a realización de investigacións, xa que o organismo toma "as súas propias determinacións", e, en todo caso, invitou á Axencia Europea (ERA) a analizar o expediente.

Así pronunciouse ao ser cuestionado este xoves en Vigo respecto á esixencia da eurocámara de que se abra unha investigación independente sobre o sinistro do Alvia acontecido en Angrois en xullo de 2013, tras a conclusión da ERA de que o accidente non foi "investigado independentemente" pola CIAF, que tampouco indagou "axeitadamente" as causas.

Sobre esta cuestión, Gómez-Pomar recalcou que hai unha investigación xudicial aberta para "analizar todos os extremos do accidente", que deixou 80 mortos e máis dun centenar de feridos o 24 de xullo de 2013 en Santiago de Compostela, e engadiu que, "dende Fomento, as portas están abertas á Axencia Ferroviaria da Unión Europea para que traballe coa CIAF e analice o expediente".

"Como veuse facendo, hai plena e absoluta colaboración do Goberno de España coas institucións europeas", incidiu, antes de garantir que os responsables da Axencia Ferroviaria Europea teñen "á súa disposición" o expediente e toda a documentación sobre este accidente, "como non pode ser doutro xeito".

DECLARACIÓN XUDICIAL

Por outro lado, acerca de que responsables da ERA trasladaran ás vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois a súa "total disposición" a declarar no xulgado que instrúe a causa, Gómez-Pomar incidiu en que "corresponde ao xuíz, a instancia propia ou do fiscal, citar a cantas persoas e institucións considere oportuno".

En calquera caso, asegurou que o Goberno será "extraordinariamente respectuoso" co criterio e a vontade do xuíz, así como con todo o proceso xudicial, que subliñou que "se debe levar a cabo con independencia e criterio que o xuíz teña".