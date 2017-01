En Marea trasladará a comisión parlamentaria o caso de supostos malos tratos a menores no Fogar San José de Vigo

O grupo En Marea trasladará á Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento galego o caso de supostos malos tratos a menores no Fogar San José de Vigo, que xestiona prazas concertadas coa Xunta, segundo confirmou este xoves a deputada Eva Solla.

Tras unha visita ás instalacións, na que estivo acompañada pola deputada Paula Vázquez Verao, e na que tamén estivo presente "unha representante da Xunta", Eva Solla explicou que, malia que a denuncia de supostas irregularidades transcendeu en outubro de 2016 e que En Marea rexistrou preguntas para saber que pasara, "a estas alturas non hai un informe da consellería".

"Ímolo trasladar á Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego para que a Xunta aclare que pasou, se se tomaron medidas e que pensan facer de agora en diante", indicou a parlamentaria de En Marea.

No caso da denuncia interposta polo pai de cinco nenos acollidos no centro, Eva Solla evitou pronunciarse sobre unha cuestión que está a ser obxecto de investigación por parte da Fiscalía e afirmou que, ao preguntar por este caso aos responsables do Fogar San José, estes confirmaron que había un problema con ese pai pero que, en todo caso, os menores en cuestión xa foron trasladados a outros centros por iniciativa da Xunta.

"Máis alá deste caso, o que queremos saber é se a atención é correcta. No centro, obviamente, dinnos que si. A que ten a obriga de aclarar como é a atención é a Consellería, porque dela depende o interese superior dos menores", engadiu, ao tempo que confirmou que, tras as visitas, non percibiron que as instalacións teñan máis carencias que "calquera outro centro público de menores".

Finalmente, Eva Solla precisou que o "modelo" de En Marea é dar "prioridade" ao acollemento familiar dos menores en situación de desamparo e, en todo caso, se hai que recorrer aos centros, que estes sexan públicos.