A Xunta dedica 100.000 euros á convocatoria de bolsas para alumnos afectados por causas sobrevidas ou imprevistas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria impulsa a súa convocatoria de axudas para estudantes universitarios afectados por causas sobrevidas ou imprevistas, co fin de apoiar a continuidade de estudios no Sistema Universitario de Galicia.

O montante ascenderá a un total de 100.000 euros para esta convocatoria, que podería ser ampliable en función das solicitudes recibidas que cumpran os requisitos da proposta.

O obxectivo das bolsas será cubrir a necesidade "urxente" de recursos económicos para paliar situacións de emerxencia por orfandade absoluta, falecemento do titor legal, desemprego do sustentador principal, enfermidade grave, divorcio, quebra familiar, entre outras.

A convocatoria permanecerá aberta ata o próximo 31 de xullo. Non obstante, se as causas aconteceron con anterioridade á publicación desta orde, o prazo será dun mes dende o día seguinte do seu anuncio no DOG.

No caso de que aconteza con posterioridade, o interesado deberá presentar a súa solicitude nun máximo dun mes dende o seu acontecemento.