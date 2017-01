O MAC reúne nunha exposición as creacións dos artistas do seu programa de residencias

O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) acolle dende este xoves un exposición que mostra as creacións artísticas realizadas polos mozos que participaron no programa de residencias artísticas deste museo.

Baixo o título 'Velar e Desvelar. Programa de residencias artísticas 2015/2016', a mostra reúne o traballo desenvolvido polos 17 artistas, locais e internacionais, que participaron no Programa de Residencias Artísticas do Museo no citado período.

Acompañados da directora do MAC, Carmen Fernández Rivera, algúns dos artistas explicaron a súa experiencia como residentes no MAC e o seu traballo artístico neste período.

Así, seis dos artistas que participan na mostra destacaron aspectos da súa estanza na Coruña como é a adaptación a un novo contexto e espazo, algo común en todos eles. Para estes artistas, esta experiencia influíu á hora de crear as súas obras.

ESTILOS E OBRAS

Ata o 23 de abril poderase gozar desta exposición, na que se mostrarán as creacións dos artistas locais e internacionais que participaron entre 2015 e 2016 no programa do museo.

Pintura, escultura e audiovisual son estilos que se poderán ver nesta exposición. Fotografías de establecementos que recordan a vida dos emigrantes retornados a Galicia ou unha pintura abstracta que recolle unha mostra das paredes pintadas a capas en Santiago de Chile son algunhas das obras desta exposición.

Pero ademais, no campo do audiovisual, destaca unha curtametraxe que mestura diferentes gravacións cunha voz que narra a historia dunha muller, a punto de divorciarse, expoñendo todos os seus medos.

O programa de residencias artísticas naceu en 2012 co obxectivo de incentivar a investigación e a produción artística, facilitar a produción artística local, contribuír á promoción dos creadores e promover a mobilidade internacional e intercambio de artistas e outros profesionais da cultura.