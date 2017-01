O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, confirmou que a CEP "se posicionará en contra" do nomeamento de Antón Arias como presidente dos empresarios galegos, e augurou que terá un mandato "complicado", porque "os malos inicios case sempre auguran malos finais".

Ao ser cuestionado por este tema durante un acto celebrado este xoves na sede da confederación pontevedresa, en Vigo, Cebreiros remarcou que non cuestiona a valía persoal de Arias -do que reiterou que ten "grande experiencia e bo talante"-, pero incidiu en que "non é un candidato de consenso", e volveu criticar que se presentase "a última hora".

"Non sei se se lle pode chamar kamikaze, valente, ousado..., non o sei como definir", comentou, antes de indicar que na xunta de vicepresidentes provinciais do pasado martes algúns empresarios pediron "que retire a súa candidatura, polo ben do consenso e a unidade da CEG", pero Arias "consideraron seguir adiante, e, desgraciadamente, Pontevedra posicionarase en contra".

En referencia a iso, Cebreiros argumentou que a elección do novo presidente do organismo "era para que todos -actuasen- de consenso, todos a unha".

"Isto era o que tiñamos que transmitir fóra, a cidadáns, empresarios, a Xunta e as administracións; desafortunadamente os esforzos de Pontevedra non foron frutíferos", lamentou.

Así, apuntou que que a CEG consiga saír da súa crise interna "dependerá moito do novo presidente que saia mañá". "Os primeiros pasos non foron de consenso, vai haber que cambiar moito e cambialo a moi curto prazo, porque non temos 3-4 meses para conseguir consenso", selou.