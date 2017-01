A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, afirmou que a renovación da formación pasa por sumar "toda a rebeldía da xente nova" e que "a mellora do nacionalismo non virá pola deterioración de ninguén senón porque o fagan ben".

Ana Pontón, líder do BNG | Fonte: EP

A dirixente do Bloque fixo estas declaracións tras unha reunión entre delegacións da nova dirección de Galiza Nova e da Executiva do BNG. Segundo explicou o secretario xeral de Galiza Nova, Alberte Fernández Silva, o encontro foi unha "posta en común" das estratexias comúns das formacións para o ano 2017 e, particularmente, de cara á XVI Asemblea Nacional do BNG, que terá lugar os días 25 e 26 de marzo.

Pontón expresou o seu desexo de que a xente nova sexa "o motor da nova etapa que inicia o nacionalismo galego" e a súa intención de que os mozos galegos que se sintan "estafados por este réxime" se unan ao proxecto político que representa o BNG.

Así mesmo, a voceira nacional do BNG puxo en valor que dende as eleccións autonómicas se produciu un incremento "moi importante" de afiliación de xente nova na formación nacionalista. Neste sentido, sinalou que "de todas as altas de militantes, un 40% foron de persoas menores de 25 anos".

Fernández Silva expresou que, na súa opinión, os mozos ven o nacionalismo como "unha solución aos seus problemas do día a día e dos do pobo galego". Nesta liña, Pontón sostivo que deben "buscar solucións" dende Galicia e para Galicia", porque "a xente nova merece un futuro mellor que o que lle está a ofrecer as políticas do partido popular e o desastre que nos está a deixar Alberto Núñez Feijóo".

APOIO Á FOLGA ESTUDANTIL

Por iso, Fernández Silva indicou que "a prioridade de Galiza Nova para este ano será mellorar as condicións de vida da xuventude galega", polo que loitarán contra a emigración e o ensino precario. En relación a isto, reiterou a súa aposta por un ensino público e de calidade e recordou que apoiasen a folga estudantil do 16 de febreiro, organizada pola asociación estudantil Erguer!.

Pola súa banda, Pontón informou que o Bloque "seguirá cunha campaña en contra dos recortes e das rebaixas nos dereitos laborais" e criticou que "vendan" que saímos da crise pero sigan cos recortes. "Que nos devolvan o roubado", sentenciou.