Prisión provisional para unha anarquista detida en Vigo por tenza ilícita de armas

Un xulgado decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para unha muller detida en Vigo pola Garda Civil no marco de un operativo desenvolvido contra dous coñecidos anarquistas que tivo lugar en Pontevedra e no que tamén foi detido un home, que foi posto en liberdade.

Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a causa se segue por tenza ilícita de armas e as dilixencias están declaradas secretas.

Durante o operativo, o Instituto Armado incautouse de varias armas de fogo, o que o corpo cre que permitiu "desbaratar os plans que "elaboraran" os dous detidos "para levar a cabo diferentes accións delituosas contra obxectivos do ideario anarquista".

No marco da 'Operación Buyo', ao longo do día 24 de xaneiro, efectivos do Servizo de Información da Garda Civil, con apoio do Grupo de Reserva e Seguridade Nº7 de Pontevedra, e do Servizo Cinolóxico, realizaron un despregamento na cidade de Vigo e a localidade de Torroso, no municipio de Mos, para proceder á detención de dúas persoas, M.O.M. e G.P.S, vinculadas ao ámbito anarquista.

Durante os rexistros practicados incautáronse de oito armas de fogo, seis delas pistolas detonadoras transformadas co canón libre para facer lume real, 200 cartuchos metálicos de diferentes calibres, case 3.000 euros e abundante documentación para a súa posterior análise por parte de especialistas do Instituto Armado.

A investigación iniciouse a raíz do estudio da documentación intervida durante a explotación da 'Operación Vulpes', desenvolvida o pasado ano pola Xefatura de Información contra varías redes de tráfico de armas e municións, detectando vinculacións cunha das persoas agora detidas.

Neste tipo de operacións os detidos adquiren masivamente en países do Leste de Europa armas detonadoras que manipulan para convertelas en armas totalmente operativas que podían efectuar lume real e disparar munición con proxectil. "Armas e municións estas coas que nalgúns dos casos posteriormente traficaban", segundo fontes da investigación.

ÁMBITO ANARQUISTA

Neste caso, a investigación permitiu detectar que persoas pertencentes ao ámbito anarquista "estaban a utilizar estas canles para adquirir armas detonadoras e transformalas eles mesmos para efectuar lume real", ademais de "fabricar artesanalmente a súa propia munición, para o que posuían os coñecementos e as ferramentas necesarias".

Por outra parte, dos datos solicitados na investigación, considérase que un dos detidos, membro histórico do movemento anarquista, "intentaba dinamizar a creación dunha célula para a comisión de ilícitos penais".

En concreto, no seu domicilio detectáronse "vestixios da realización de prácticas de tiro como parte do adestramento para realizar accións armadas".