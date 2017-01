A alcaldesa de Sarria, a socialista Pilar López, responsabilizou este xoves ao PP e os dous concelleiros non adscritos (ex de Compromiso por Galicia) de que queden noventa funcionarios "sen cobrar" só por facerlle a ela "a vida imposible".

O concello atópase en suspensión de pagamentos pola ausencia dun tesoureiro, malia que o goberno local intentou crear esa figura en dous plenos onde foi rexeitada polo PP e os dous edís non adscritos.

Nese contexto de reproches non pasa por alto que o delegado da Xunta, José Manuel Balseiro, apelase onte á responsabilidade dos grupos para sacar adiante este acordo no pleno que se celebra na tarde deste xoves. "Paréceme surrealista que alguén poida seguir pensando que hai que apelar a nada, hai simplemente que usar o sentido común", apunta a rexedora.

"O que me dá pena desta oposición é que está a intentar fundir este goberno e está a arrastrar a que toda esta xente (polos funcionarios), van quedar sen cobrar simplemente por facerme a mi a vida imposible", censurou.

Esta suspensión de pagamentos por non contar con tesoureiro habilitado pode provocar que os funcionarios queden sen cobrar as súas nóminas do mes de xaneiro.

CONTACTOS CON HACIENDA

A alcaldesa de Sarria confirmou que contactou con ela o director xeral de Administración Pública, departamento que depende do Ministerio de Hacienda.

Pilar López dixo que o director se sorprendeu "e lle pareceu incrible que se votase en contra de algo que hai que aprobar por lei", ao botar para atrás o PP e os dous non adscritos a creación desta praza.

Tamén lle advertiu que estudan no Ministerio o "expediente" aínda que "a solución é moi complexa", recoñece. Non obstante, certificou que "están a barallar varias posibilidades, quedaron a ver se ao longo do día de hoxe ou mañá me dan unha solución".