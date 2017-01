O pleno de Lugo aproba crear unha comisión para estudar o derrubamento das torres do Garañón

Os cinco grupos da oposición do Concello de Lugo -PP, Lugonovo, BNG, Ciudadanos e Alternativa Cidadá de Esquerdas- votaron no pleno municipal deste xoves a favor de constituír unha comisión "en defensa dos intereses dos lucenses" en relación ás torres do Garañón, coa oposición do goberno municipal.

O voceiro do Grupo Municipal do PP, Jaime Castiñeira, presentou a súa proposta ante o "incumprimento" dun acordo plenario de xullo de 2015 sobre a creación e convocatoria dunha comisión deste tipo.

Ademais, o popular insistiu na vía de anular o convenio do Garañón, a partir dos presuntos incumprimentos do promotor da obra. Entre outros, desvelou que o proxecto de urbanización non foi visado ata o 8 de agosto de 2006, cando a cláusula segunda obrigaba a presentalo no Concello antes do 31 de marzo dese ano.

"Aínda que somos conscientes do difícil que resulta chegar a revogar o acordo, temos que estudar ata a última abertura, con ese aval e o apoio dos expertos urbanísticos e xurídicos externos ao Concello", defendeu.

DESVIRTUAR A COMISIÓN

O concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Daniel Piñeiro, acusou o PP de querer "desvirtuar" a propia comisión, coa "proposta de gastar o diñeiro en estudar a anulación do convenio" en lugar de estudar a opción de presentar un recurso de casación ás dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deste mes, que dan a razón a Patrimonio da Xunta, que denegou as licenzas de urbanización e construción.

Ademais, advertiu de que é "desleal" pedir a nulidade dun convenio asinado hai doce anos. Ao seu xuízo, "o mellor" sería "ver como se executan esas sentenzas" e non crear unha comisión para "falar" do exalcalde José López Orozco e do exconcelleiro de Urbanismo José Ramón Gómez Besteiro, imputados por esta construción.

Os voceiros de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe, e BNG, Rubén Arroxo, reprocharon ao PP que queira liderar o derrubamento das torres do Garañón, cando aprobou co PSOE en 2006, 2009 e 2010 acordos sobre o PXOM que contemplaban esta construción.

O concelleiro de Lugonovo, Iñaki García, lamentou que o goberno local queira "protexer" os responsables políticos "daquela aberración", en referencia a Orozco e Besteiro, e afirmou que "a opción de recorrer as sentenzas é unha fuxida cara a ningún sitio". A voceiro de Ciudadanos, Olga Louzao, subliñou o incumprimento dos acordos plenarios por parte do equipo de Lara Méndez.

O PP incluíu unha emenda de Alternativa Cidadá de Esquerdas para permitir a participación doutros axentes sociais na comisión. Castiñeira advertiu a Piñeiro de que solicitará a súa comparecencia nos próximos plenos se non convoca a comisión antes de quince días.