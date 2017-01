A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, suxeriu ao Goberno central a necesidade de que "pida perdón" ás familias das vítimas do accidente ferroviario de Angrois, así como que poña "medidas" para que esta situación non se repita.

En declaracións a Radio Lugo, Pontón lamentou que as vítimas tiveran que "peregrinar cara a Europa ante a insensibilidade e opacidade do Goberno do Estado". "Nin sequera lles pide perdón ás vítimas", censurou.

Do mesmo modo, criticou que o Goberno de Mariano Rajoy tampouco sexa "capaz de aceptar o normal" que é que "se faga unha comisión de investigación independente para saber a verdade, pero sobre todo que se tomen medidas para que un accidente como o de Angrois nunca máis se volva repetir".

Ana Pontón recordou que o BNG vai "a seguir insistindo en que ten que haber unha investigación seria e solvente" e en que "ten que haber unha comisión de investigación no parlamento". "Si realmente o PP e o PSOE non tivesen nada que ocultar non se converterían nun tapón a esa reclamación", resolveu.

O BNG pedirá á Comisión Europea que abra un novo procedemento de infracción ao Estado español polo accidente do Alvia, tal e como avanzou este mércores a voceira do Bloque en Europa, Ana Miranda, que cualificou de "moi positiva" a reunión mantida pola plataforma de vítimas polo sinistro coa Axencia Ferroviaria Europea.