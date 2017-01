Fiscalía rebaixa a 4 anos a petición de pena para un ourensano que gardaba un arsenal de armas sen licenza na súa casa

O fiscal rebaixou de oito a catro anos a petición prisión para Carlos Antonio M., xulgado este xoves na Audiencia Provincial de Ourense por tenza dun arsenal de armas sen licenza no seu domicilio.

A rebaixa na petición de condena prodúcese despois de que o acusado confesase gardar na súa casa 19 armas de fogo, algunhas delas de guerra, catro puñais e máis de 1.900 cartuchos, sen ter permiso de licenza ou libro de coleccionista.

O acusado recoñeceu a presenza das armas na súa casa, aínda que insistiu en que "non pensaba utilizalas", senón que as tiña "embaladas en caixas no seu dormitorio", e que algunha delas estaban inutilizadas ou "recheas de cemento".

O home explicou á xuíza que a colección era do seu pai e que "cando morreu", unha semana antes dos feitos, decidiu levalas ao seu fogar de Listanco "por medo" a que quedasen na casa baleira do seu proxenitor.

Os axentes que se encargaron da investigación confirmaron que as armas se atopaban en dúas estanzas da vivenda e "mesmo as había debaixo da cama". Tamén explicaron que tiveron que chamar aos TEDAX debido á presenza dunha granada entre o arsenal.

Un dos peritos sinalou que tamén se atopou unha pegada do acusado no lateral dunha das armas comisadas.

REBAIXA

Fiscalía rebaixou á metade a petición de prisión por un delito de tenza ilícita de armas de guerra e solicitou a privación do dereito de tenza e porte de armas durante sete anos.

Nas súas conclusións xustificou esta rebaixa na atenuante da confesión dos feitos, aínda que recordou que o acusado mantén a agravante de reincidencia, xa que foi xulgado e condenado por tenza ilícita de armas polo Xulgado de Pontevedra, en 2012.

A defensa adheriuse ás peticións do ministerio fiscal, aínda que insistiu na "falta de intencionalidade maliciosa" por parte do seu cliente e en que "un bo número de armas estaban inhabilitada, algunhas legalmente". O acusado permaneceu en prisión por estes feitos entre o 5 de novembro de 2014 e o 31 de agosto de 2015.

OS FEITOS

Os feitos tiveron lugar en novembro de 2014, cando nun rexistro no fogar do acusado en Listanco, Carballiño (Ourense), atoparon 19 armas, entre elas catro fusís de asalto CETME do Exército español.

Dous deles atopábanse en bo estado de conservación e funcionamento e están considerados como armas de guerra, polo que está prohibida a súa tenza a particulares.

Tamén se lle incautaron unha escopeta semiautomática, 1.941 cartuchos, trece pistolas, un revolver, catro puñais e unha granada de morteiro, que finalmente se comprobou que estaba baleira de elementos explosivos.