Angrois.- Barcelona solidarízase coas vítimas de Angrois e pide depurar responsabilidades políticas

O tenente de alcalde de Dereitos da Cidadanía, Transparencia e Participación de Barcelona, Jaume Asens, recibiu este xoves unha delegación da Plataforma de Vítimas do Alvia 04155, do accidente acontecido en Angrois en xullo de 2013, e sinalou a falta de sensibilidade das autoridades cos afectados.

Nunha rolda de prensa xunto a un dos voceiros da plataforma, Victor Tabo, Asens explicou que o Goberno de Ada Colau levará ao pleno municipal deste venres unha declaración institucional en que pide o Estado que se abra unha comisión de investigación no Congreso para depurar responsabilidades políticas.

"Damos noso pleno apoio á reivindicación e loita incansable das vítimas", expresou Asens, que insistiu en que un suceso tan grave non pode quedar no esquecemento das institucións públicas e dos responsables políticos, polo que pediu indagar nas causas e responsabilidades penais e políticas do accidente.

A declaración que quere aprobar o Goberno municipal chega despois de que este martes a comisión de Peticións do Parlamento Europeo instase a Comisión Europea a pedir ao Goberno central unha investigación independente sobre o accidente, xa que constatou que a investigación da CIAF non tiña asegurada a súa independencia.

O texto, que secundan todos os grupos municipais da casa do concello -menos o PP- e tamén o Concello de Badalona -presente na reunión- recorda que é un acto de "responsabilidade e compromiso" que se contribúa a recoñecer e dignificar as vítimas e familiares do accidente ferroviario.

Tabo agradeceu o apoio da casa do concello, e recordou que xa lograron que se aprobe esta declaración nos concellos cataláns de Girona, Tarragona e Lleida, ademais doutros do resto do Estado: "Co aval dos concellos xa sumamos máis de 12 millóns de españois que nos apoian".