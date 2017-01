O Teatro Principal de Santiago acolle a representación de 'Goldi libre', unha obra documental sobre a insumisión

A obra 'Goldi libre', un traballo de teatro documental sobre o movemento da insumisión, chega este venres e sábado ao Teatro Principal de Santiago da man do seu protagonista, César Goldi, e do seu director, Xesús Ron.

Goldi libre dá conta do que foi o movemento da insumisión nos tempos da Transición en España, un movemento que levou a centos de mozos ao cárcere como presos de conciencia e que acabou supoñendo a suspensión do servizo militar obrigatorio.

A obra parte da experiencia persoal de César Goldi, un veciño de Teo que en 1993 foi condenado a dous anos, catro meses e un día de prisión por negarse a realizar tanto o servizo militar como a prestación social substitutoria.

"A obra é unha autobiografía levada a escena, pero que tamén reconstrúe documentalmente unha época", en palabras de Xesús Ron, que recoñeceu na peza achegas de grupos como Rompan Filas-Santiago ou Mulleres de Negro.

Precisamente polo seu valor documental, a obra 'Goldi Libre' foi incluída no programa de actividades da concellaría de Educación con motivo do Día Escolar pola Non Violencia e a Paz, cunha representación para o alumnado de Bacharelato este venres.