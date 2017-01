A Fiscalía de Pontevedra cre que un condenado por abusar dun menor mentiu no xuízo para protexer o seu cómplice

Fiscalía e acusación particular mantiveron unha petición de condena de 11 anos e catro meses de prisión para un veciño de Ponte Caldelas, Jesús L.P, acusado de abuso sexual a un menor e engadiron unha petición dunha pena por falso testemuño contra o primeiro condenado por estes feitos, Aniceto G.P., ao entender que mentiu durante xuízo para protexer o seu presunto cómplice.

Este xoves quedou visto para sentenza o xuízo celebrado na Sección Segunda da Audiencia provincial de Pontevedra por un delito continuado de abuso sexual a un neno menor de 13 anos.

Segundo o avogado da acusación particular, Andrés Malvar, durante o xuízo Aniceto G.P. mantivo en todo momento que só el foi o autor dos abusos. Non obstante, no xuízo no que resultou condenado a seis anos de cárcere por estes feitos saíu á luz a existencia dun segundo autor dos abusos, Jesús L.P., que participaba presuntamente en encontros sexuais conxuntos co menor.

Agora, tras a declaración de Aniceto como testemuña, o fiscal do caso pediu ao tribunal que se deduza a súa declaración e se lle investigue por falso testemuño. O avogado da acusación particular uniuse a esta petición. "Ao fiscal pareceulle que estaba a mentir, a nós tamén", apuntaron.

Ademais de ratificar a petición de condena, no xuízo, celebrado a porta pechada, o representante do Ministerio Público e a acusación amplían de 10 a 20 anos o tempo que debe estar en vigor unha orde de afastamento da súa vítima, un rapaz que entón tiña menos de 13 anos e agora acaba de cumprir os 18.

O avogado da familia explicou que na vista se evidenciaron ademais "múltiples contradicións" das testemuñas propostas polos acusados. Pola contra, a vítima "en todo momento foi coherente, crible, describiu perfectamente todos os detalles".

PERITOS

Segundo os poucos datos que transcenderon do xuízo, este xoves compareceron especialistas que examinaron o menor. Unha perito ratificou nos seus informes que lle daba credibilidade á acusación do rapaz, mentres que outros especialistas da Universidade de Santiago de Compostela sinalaron que non había probas abondas para darlle esa fiabilidade.

Ao respecto, cabe salientar que eses especialistas tampouco consideraran crible o seu testemuño no primeiro xuízo por estes feitos e, non obstante, o acusado confesou que eran certos. O avogado da familia do menor declárase optimista co resultado do xuízo, porque considera que o testemuño da vítima foi "coherente" e describiu "sen dúbidas".